ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские правозащитники признали политзаключенными 159 человек

23.12.2020 06:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Список политзаключенных, составляемый белорусскими правозащитниками, 2 декабря увеличился со 157 до 159 человек.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными 159 человек

Политзаключенными признаны Алексей Романов и Николай Чернявский. Первый приговорен к году лишения свободы судом Хойникского района Гомельской области по ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента), второй — к полутора годам судом Городокского района Витебской области по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти).

«Кроме того, нам известно о десятке вынесенных приговоров по ст. 368, 369 УК, в соответствии с которыми обвиняемые были осуждены к ограничению свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа, но в связи с обжалованием вынесенных приговоров они еще не направлены для отбытия наказания. В случае вступления данных приговоров в законную силу все осужденные к ограничению свободы будут признаны нами политическими заключенными», — говорится в заявлении правозащитных организаций.

По данным правозащитников, за последние семь с половиной месяцев, во время кампании по выборам президента и в послевыборный период, заведено более 900 уголовных дел на участников президентской гонки, активистов их штабов, участников акций протеста. Дела возбуждаются в основном по статьям 293 (массовые беспорядки), 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 243 (уклонение от уплаты налогов). Известны фамилии более 610 человек, преследуемых по уголовным статьям в связи с выборами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список политзаключенных, составляемый белорусскими правозащитниками, 2 декабря увеличился со 157 до 159 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый юный политзаключенный сегодня впервые за долгое время проведет вечер дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика