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Власти Беларуси разрешили Кондрусевичу вернуться в Беларусь
Источник материала: АФН
Лукашенко после личной просьбы Папы Римского разрешил архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуть в Беларусь. ОБ этом говорится в сообщении на сайте Католической церкви Беларуси.
«Апостольская Нунциатура в Республике Беларусь сообщает, что 22 декабря 2020 года из компетентных государственных органов получила информацию о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь», - сказано в сообщении.
«Апостольская Нунциатура выражает признательность государственным органам Республики Беларусь за положительный ответ на просьбу Папы Франциска о возможности возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича для совершения торжественных богослужений Рождества Христова с верующими, пастырем которых он является», - подчеркивается в сообщении за подписью апостольского нунция архиепископа Анте Йозича.
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Лукашенко после личной просьбы Папы Римского разрешил архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуть в Беларусь. ОБ этом говорится в сообщении на сайте Католической...
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