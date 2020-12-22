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Власти Беларуси разрешили Кондрусевичу вернуться в Беларусь

23.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко после личной просьбы Папы Римского разрешил архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуть в Беларусь. ОБ этом говорится в сообщении на сайте Католической церкви Беларуси.

«Апостольская Нунциатура в Республике Беларусь сообщает, что 22 декабря 2020 года из компетентных государственных органов получила информацию о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь», - сказано в сообщении.

«Апостольская Нунциатура выражает признательность государственным органам Республики Беларусь за положительный ответ на просьбу Папы Франциска о возможности возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича для совершения торжественных богослужений Рождества Христова с верующими, пастырем которых он является», - подчеркивается в сообщении за подписью апостольского нунция архиепископа Анте Йозича.

 
 
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Лукашенко после личной просьбы Папы Римского разрешил архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуть в Беларусь. ОБ этом говорится в сообщении на сайте Католической...
 
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