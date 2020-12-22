Представителей Пресс-клуба задержали на 72 часа

По словам источника, обыски проходили в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). После них задержанных доставили в ДФР на допрос.





Напомним, сегодня силовики пришли к руководству белорусского Пресс-клуба. Известно, что задержаны Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Сергей Якупов.





Не выходит на связь Петр Слуцкий, сын Юлии. Он был в офисе, когда там проходил обыск.