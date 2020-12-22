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Представителей Пресс-клуба задержали на 72 часа
Источник материала: Партизан
Представители Пресс-клуба, у которых сегодня проходили обыски, задержаны на 72 часа. Об этом
По словам источника, обыски проходили в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). После них задержанных доставили в ДФР на допрос.
Напомним, сегодня силовики пришли к руководству белорусского Пресс-клуба. Известно, что задержаны Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Сергей Якупов.
Не выходит на связь Петр Слуцкий, сын Юлии. Он был в офисе, когда там проходил обыск.
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Представители Пресс-клуба, у которых сегодня проходили обыски, задержаны на 72 часа. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.
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