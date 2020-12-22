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Алексея Романова и Николая Чернявского правозащитники признали политзаключенными

23.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси появились еще два политзаключенных. На 22 декабря в Беларуси 159 политзаключенных.

Алексей Романов из Хойников, осужденный на год колонии за «оскорбление президента» (ст. 368 УК), и Николай Чернявский из Городка, получивший полтора года колонии за оскорбление милиционера в телеграм-чате.
 
 
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В Беларуси появились еще два политзаключенных. На 22 декабря в Беларуси 159 политзаключенных.
 
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