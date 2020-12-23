Источник материала: UDF

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исцеляющее лидерство. ГосТВ занялось «ковидной» апологетикой Лукашенко Медиааналитика.

• Поездки Лукашенко по больницам прочно связали восхваление лидера со второй волной пандемии. На геополитическом уровне вновь звучали рассуждения о постсоветской дуге нестабильности, организованной Западом против России.• СТВ продолжило лидировать в «авторской журналистике», благодаря своим полемическим рубрикам Муковозчика, Голикова и др., в то время как «Беларусь-1» и ОНТ фокусировались на детальном описании графика Лукашенко и успехов в различных сферах, а также на кризисном или бедственном положении Польши, Украины, Литвы и мира в целом.• Акцент на необходимости совместных усилий постсоветских государств для противостояния «внешнему вмешательству» воспроизводился неоднократно, интеграция подавалась ключевым средством спасения от многочисленных угроз. Заявления Лукашенко на саммите СНГ усилили интеграционный нарратив.• Для обвинений оппонентов в нетерпимости и трансляции позитивных оценок Лукашенко из уст «критика», часто упоминалось интервью Виталия Шклярова. За критику белорусских властей свою порцию нападок получили и известные российские деятели (Познер, Собчак, Сванидзе).• Госканалы активно озвучивали различные механизмы борьбы с протестующими. Традиционные сюжеты о неизбежности ответственности за акции дополнили подробные описания системы (базы данных) МВД по фиксации протестующих.• Реформаторские установки вновь проявлялись в вероятном расширении полномочий Всебелорусского народного собрания. Госканалы продолжают транслировать набор однотипных сюжетов и мнений. Элементы плюрализма можно усмотреть разве что в предложении Юрия Воскресенского провести политическую амнистию.