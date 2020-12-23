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Исцеляющее лидерство. ГосТВ занялось «ковидной» апологетикой Лукашенко

23.12.2020 06:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Исцеляющее лидерство. ГосТВ занялось «ковидной» апологетикой Лукашенко
UDF.BY приводит главные выводы из исследования нарративов госТВ Sense Analytics в партнерстве с Media IQ.

• Поездки Лукашенко по больницам прочно связали восхваление лидера со второй волной пандемии. На геополитическом уровне вновь звучали рассуждения о постсоветской дуге нестабильности, организованной Западом против России.

• СТВ продолжило лидировать в «авторской журналистике», благодаря своим полемическим рубрикам Муковозчика, Голикова и др., в то время как «Беларусь-1» и ОНТ фокусировались на детальном описании графика Лукашенко и успехов в различных сферах, а также на кризисном или бедственном положении Польши, Украины, Литвы и мира в целом.

• Акцент на необходимости совместных усилий постсоветских государств для противостояния «внешнему вмешательству» воспроизводился неоднократно, интеграция подавалась ключевым средством спасения от многочисленных угроз. Заявления Лукашенко на саммите СНГ усилили интеграционный нарратив.

• Для обвинений оппонентов в нетерпимости и трансляции позитивных оценок Лукашенко из уст «критика», часто упоминалось интервью Виталия Шклярова. За критику белорусских властей свою порцию нападок получили и известные российские деятели (Познер, Собчак, Сванидзе).

• Госканалы активно озвучивали различные механизмы борьбы с протестующими. Традиционные сюжеты о неизбежности ответственности за акции дополнили подробные описания системы (базы данных) МВД по фиксации протестующих.

• Реформаторские установки вновь проявлялись в вероятном расширении полномочий Всебелорусского народного собрания. Госканалы продолжают транслировать набор однотипных сюжетов и мнений. Элементы плюрализма можно усмотреть разве что в предложении Юрия Воскресенского провести политическую амнистию.
 
 
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