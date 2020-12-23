Нужны ли стране 8 спецслужб?

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У истоков ВЧК

Белорусские спецслужбы

Что делать со спецслужбами?

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Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была создана 7 (20) декабря 1917 г. по инициативе В.Ульянова (Ленина). Поводом послужил доклад Ф.Дзержинского на заседании СНК РСФСР о саботаже госслужащих и о «происках контрреволюции». Дзержинский и стал председателем ВЧК.Перед ВЧК были поставлены ряд задач, в том числе пресекать и ликвидировать контрреволюционные и саботажнические действия, предавать виновных суду, вырабатывать меры по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Позднее были созданы местные органы ВЧК по всей России, а также различные специализированные отделы ВЧК (по борьбе с бандитизмом, по охране границ, транспортные, армейские, внешней разведки).Постепенно полномочия ВЧК расширялись. С февраля 1918 г. ВЧК получила право вести оперативную работу, следствие и выносить приговоры. После принятия постановления СНК от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре» перед чекистами была поставлена задача изолировать классовых врагов в концлагерях, а также расстреливать всех лиц, причастных «к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».В феврале 1922 г. ВЧК была преобразована в Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. Его возглавил Дзержинский. Через полтора года тайная полиция получила статус самостоятельного органа в связи с созданием ОГПУ при СНК СССР. В 1934 г. ОГПУ было объединено с органами внутренних дел и создан Наркомат внутренних дел СССР. Он стал проводником «большого террора», который унес, по разным данным, около 10 млн человек, в Белорусской ССР — около 600 тысяч.В России 21 декабря 1993 г. был подписан указ об упразднении Министерства безопасности РФ и о создании Федеральной службы контрразведки (с апреля 1995 г. — Федеральной службы безопасности). В Республике Беларусь аббревиатура КГБ сохранилась до наших дней. Белорусские чекисты, как и их коллеги в России, отмечают день работников органов безопасности, признавая свою приверженность традициям ВЧК.Согласно доступной информации, в Беларуси насчитывается как минимум 8 спецслужб, то есть организаций, которые имеют право использовать для выполнения своих задач негласные формы и методы работы, в том числе секретных сотрудников и спецтехнику. В числе таких организаций можно назвать: органы государственной безопасности; службу безопасности президента; главное разведывательное управление Министерства обороны; специальные подразделения в составе МВД, Пограничного комитета, Таможенного комитета, Комитета государственного контроля.Признаками спецслужбы обладает также Оперативно-аналитический центр при президенте. В его задачу входит защита информации, содержащей госсекреты или иные сведения, охраняемые в соответствии с законодательством.В феврале 2019 г. на основании президентского указа была создана странная организация под названием «Белорусский институт стратегических исследований». Как отмечалось в указе, этот институт создан «…в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности государственных органов по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики». Если исходить из общепринятых признаков спецслужб (спеццели, спецсредства, спецсотрудники), то БИСИ можно также отнести к спецслужбе.Особенностью указанных спецслужб является их засекреченность и бесконтрольность со стороны органов власти, включая парламент. Правовая основа их деятельности тоже является тайной за семью печатями. В свободном доступе имеется лишь Закон «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» в редакции от 10 июля 2012 г. Деятельность органов КГБ дополнительно регулируется президентскими указами, которые в значительной части носят секретный характер.Согласно ст.2 Закона, органы госбезопасности выполняют многочисленные задачи. Среди них: обеспечение безопасности Республики Беларусь в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической, информационной, гуманитарной и даже экологической сферах; информирование президента по вопросам состояния национальной безопасности; организация и осуществление внешней разведки; борьба с террористической и иной экстремистской деятельностью, организованной преступностью, контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств.Как видим, органы госбезопасности могут бороться практически с любыми видами преступлений, в том числе преступлениями коррупционной направленности. В структуре КГБ сохраняется следственный аппарат.Штатная численность органов КГБ, как и других спецслужб, устанавливается президентом. При этом сведения о численности сотрудников засекречены. В то же время из Интернета известно, что штаты этой спецслужбы по сравнению с советским периодом выросли в разы. Значит, выросло и число секретных осведомителей.Органы КГБ активно участвуют в расследовании преступлений, имеющих политическую направленность. В следственном изоляторе КГБ томятся многие фигуранты уголовных дел, в том числе Виктор Бабарико, его сын Эдуард, адвокат Максим Знак. Недавно там оказался непримиримый борец с нынешним режимом Николай Автухович.Понятное дело, что столько спецслужб нашей стране не нужно. Достаточно оставить одну, назвав ее Службой национальной безопасности (далее — СНБ). В Вооруженных силах и Погранкомитете функции спецслужбы могут осуществлять подразделения военной контрразведки, организационно подчиненные СНБ. Остальные спецслужбы, засоряющие общество сексотами и вторгающиеся в личную жизнь граждан, подлежат упразднению.Основными направлениями деятельности СНБ могут быть: разведка; контрразведка; борьба с террористической деятельностью; охрана высших должностных лиц; охрана госсекретов; обеспечение высших органов власти ВЧ-связью.СНБ Республики Беларусь должна иметь статус госкомитета и подчиняться правительству. Контроль над СНБ должен осуществляться по линии правительства, парламента и прокуратуры. Руководителем СНБ должен быть гражданский человек (директор), утверждаемый в должности парламентом по предложению правительства.И еще. На мой взгляд, день 20 декабря в Беларуси не должен отмечаться как день образования ВЧК. Новым праздником работников госбезопасности может стать день принятия закона о Службе национальной безопасности Республики Беларусь.