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Посмотрите на эти оптические иллюзии! Правда, завораживают?
Источник материала: ОНТ
Оптические иллюзии – обман зрения. За счёт расположения объектов и цветовой гаммы восприятие искажается, можно увидеть различные визуальные эффекты. Сделали для вас подборку интересных оптических иллюзий.
Это изображение на самом деле не двигается. Попробуйте посмотреть только на одну часть картинки.
Сколько чёрных точек вы видите на изображении?
На самом деле черных точек тут нет, есть только белые. На периферии зрения они кажутся черными.
Эффект динамического градиента яркости использован в следующей иллюзии. Если вы приблизите лицо к экрану, то рисунок станет ярче.
Смотрите на черный крестик в середине рисунка. Появится зеленый шар, а розовые начнут исчезать. Это называется иллюзией сиреневого охотника.
Кажется, что на рисунке справа круг значительно больше, но это не так.
Это акварельная иллюзия. Тут нет теней, только линии. Фигуры имеют границы с более темной линией дополнительного цвета. Наш мозг сам «заполняет» форму.
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Оптические иллюзии – обман зрения. За счёт расположения объектов и цветовой гаммы восприятие искажается, можно увидеть различные визуальные эффекты. Сделали для...
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