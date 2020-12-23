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Посмотрите на эти оптические иллюзии! Правда, завораживают?

23.12.2020 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посмотрите на эти оптические иллюзии! Правда, завораживают?

Оптические иллюзии – обман зрения. За счёт расположения объектов и цветовой гаммы восприятие искажается, можно увидеть различные визуальные эффекты. Сделали для вас подборку интересных оптических иллюзий. 

Это изображение на самом деле не двигается. Попробуйте посмотреть только на одну часть картинки. 


Источник: i.pcmag.com 


Источник: pinterest.ru 


Источник: klike.net 

Сколько чёрных точек вы видите на изображении? 


Источник: i.pcmag.com 

На самом деле черных точек тут нет, есть только белые. На периферии зрения они кажутся черными.

 

Эффект динамического градиента яркости использован в следующей иллюзии. Если вы приблизите лицо к экрану, то рисунок станет ярче.


Смотрите на черный крестик в середине рисунка. Появится зеленый шар, а розовые начнут исчезать. Это называется иллюзией сиреневого охотника. 



Кажется, что на рисунке справа круг значительно больше, но это не так. 



Источник: ru.wikipedia.org 

Это акварельная иллюзия. Тут нет теней, только линии. Фигуры имеют границы с более темной линией дополнительного цвета. Наш мозг сам «заполняет» форму. 



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Оптические иллюзии – обман зрения. За счёт расположения объектов и цветовой гаммы восприятие искажается, можно увидеть различные визуальные эффекты. Сделали для...
 
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