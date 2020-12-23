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Они переборщили с пластикой! Фото звёзд, которые слишком увлеклись улучшением своей внешности

23.12.2020 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Они переборщили с пластикой! Фото звёзд, которые слишком увлеклись улучшением своей внешности

Знаменитости всеми мыслимыми и немыслимыми способами стараются сохранить молодость. Многие настолько увлекаются пластическими операциями, что никак не могут остановиться. Бывает, хирургические вмешательства приводят к печальному результату.

Любовь Успенская до и после «улучшений».


Жаклин Сталлоне хотела изменить форму носа и подтянуть лицо.


Джоселин Вильденштейн – самая известная любительница пластических операций. 


Лицо Ким Бейсингер из-за операций утратило естественность.


Микки Рурк сделал неудачную пластику, что сильно испортило его миловидную внешность.


Мелани Гриффит тоже участвует в погоне за «вечной» молодостью.


«Татушка» Юлия Волкова до и после операций.


Ханг Миоку сделала первую пластическую операцию в 28 лет и не смогла остановиться. 


Кортни Лав  известна как любительница пластики. 


После неудачной пластики Микаэла Романини стала больше походить на мужчину.


 

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Знаменитости всеми мыслимыми и немыслимыми способами стараются сохранить молодость. Многие настолько увлекаются пластическими операциями, что никак не могут...
 
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