Они переборщили с пластикой! Фото звёзд, которые слишком увлеклись улучшением своей внешности

Источник материала: ОНТ

Знаменитости всеми мыслимыми и немыслимыми способами стараются сохранить молодость. Многие настолько увлекаются пластическими операциями, что никак не могут остановиться. Бывает, хирургические вмешательства приводят к печальному результату.

Любовь Успенская до и после «улучшений».





Жаклин Сталлоне хотела изменить форму носа и подтянуть лицо.





Джоселин Вильденштейн – самая известная любительница пластических операций.





Лицо Ким Бейсингер из-за операций утратило естественность.





Микки Рурк сделал неудачную пластику, что сильно испортило его миловидную внешность.





Мелани Гриффит тоже участвует в погоне за «вечной» молодостью.





«Татушка» Юлия Волкова до и после операций.





Ханг Миоку сделала первую пластическую операцию в 28 лет и не смогла остановиться.





Кортни Лав известна как любительница пластики.





После неудачной пластики Микаэла Романини стала больше походить на мужчину.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram