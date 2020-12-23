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Они переборщили с пластикой! Фото звёзд, которые слишком увлеклись улучшением своей внешности
Источник материала: ОНТ
Знаменитости всеми мыслимыми и немыслимыми способами стараются сохранить молодость. Многие настолько увлекаются пластическими операциями, что никак не могут остановиться. Бывает, хирургические вмешательства приводят к печальному результату.
Любовь Успенская до и после «улучшений».
Жаклин Сталлоне хотела изменить форму носа и подтянуть лицо.
Джоселин Вильденштейн – самая известная любительница пластических операций.
Лицо Ким Бейсингер из-за операций утратило естественность.
Микки Рурк сделал неудачную пластику, что сильно испортило его миловидную внешность.
Мелани Гриффит тоже участвует в погоне за «вечной» молодостью.
«Татушка» Юлия Волкова до и после операций.
Ханг Миоку сделала первую пластическую операцию в 28 лет и не смогла остановиться.
Кортни Лав известна как любительница пластики.
После неудачной пластики Микаэла Романини стала больше походить на мужчину.
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Знаменитости всеми мыслимыми и немыслимыми способами стараются сохранить молодость. Многие настолько увлекаются пластическими операциями, что никак не могут...
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