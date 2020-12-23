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На Марсе сфотографировали «ангела»
Источник материала: ОНТ
Фотографию причудливого марсианского ландшафта сделала автоматическая межпланетная станция «Марс-экспресс». Об этом
Ландшафт местности напоминает по очертаниям ангела с нимбом и крыльями. Такую иллюзию создают расположенные в определенном порядке дюны.
На данный момент ученые затрудняются ответить, почему богатые минералами дюны можно найти по всей Красной планете. Одна из теорий гласит, что сначала минералы залегали под поверхностью, и когда-то давно их вытеснила наружу вулканическая активность.
Южный полюс сейчас вовсе покрыт ледяной шапкой, толщина которой составляет свыше 1,5 километра, причем в этой местности Марса сейчас лето.
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Фотографию причудливого марсианского ландшафта сделала автоматическая межпланетная станция «Марс-экспресс». Об этом сообщает портал Mars Express. Ландшафт местности...
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