На Марсе сфотографировали «ангела»

Источник материала: ОНТ

Фотографию причудливого марсианского ландшафта сделала автоматическая межпланетная станция «Марс-экспресс». Об этом сообщает портал Mars Express.

Ландшафт местности напоминает по очертаниям ангела с нимбом и крыльями. Такую иллюзию создают расположенные в определенном порядке дюны.

На данный момент ученые затрудняются ответить, почему богатые минералами дюны можно найти по всей Красной планете. Одна из теорий гласит, что сначала минералы залегали под поверхностью, и когда-то давно их вытеснила наружу вулканическая активность.

Южный полюс сейчас вовсе покрыт ледяной шапкой, толщина которой составляет свыше 1,5 километра, причем в этой местности Марса сейчас лето.

Источник: ESA

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