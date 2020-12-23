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Когда родители устали: 10 смешных фото
Источник материала: ОНТ
Родительство не всегда процесс радостный, чаще, наоборот, от постоянных усилий и тревог мамы с папой сильно устают. Сделали для вас подборку именно таких моментов.
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Родительство не всегда процесс радостный, чаще, наоборот, от постоянных усилий и тревог мамы с папой сильно устают. Сделали для вас подборку именно таких моментов. ...
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