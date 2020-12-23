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Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок, но она не обрадовалась

23.12.2020 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок, но она не обрадовалась

Наталья Королева приняла участие в новом экстремальном реалити-шоу «Племя». Согласно его правилам, звезды шоу-бизнеса прибывают на экзотический остров, чтобы научиться выживать в дикой природе без цивилизации.

Королева стала героиней первых выпусков и улетела в Африку. Вскоре узнавший о ее местоположении муж Сергей Глушко, известный как Тарзан, приехал к ней.

При этом сама супруга призналась, что появление Тарзана посреди эксперимента ее не вдохновило.

Согласно правилам, участники реалити-шоу «Племя» учатся приспосабливаться к жизни вне цивилизации, самостоятельно добывать себе еду и охотиться. У каждого участника при себе сигнальная ракета, запуск которой означает конец эксперимента. Проект стартовал 21 декабря.

Напомним, недавно стриптизер Сергей Глушко публично признался в измене Наташе Королевой и при этом обвинил в циничности свою любовницу, которая утверждала, что ждёт ребёнка от Тарзана.

Фото: кадры реалити-шоу «Племя»


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Наталья Королева приняла участие в новом экстремальном реалити-шоу «Племя». Согласно его правилам, звезды шоу-бизнеса прибывают на экзотический остров, чтобы...
 
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