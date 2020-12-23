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Интересная погода: снег, мокрый снег, дождь, метель и до +7°C
Источник материала: Навiны
В среду, 23 декабря, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с западной части Европы.
По прогнозу синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В некоторых районах — метель.
Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный с переходом на западный умеренный до порывистого.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
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В среду, 23 декабря, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с западной части Европы.
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