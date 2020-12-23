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Интересная погода: снег, мокрый снег, дождь, метель и до +7°C

23.12.2020 06:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду, 23 декабря, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с западной части Европы.

Интересная погода: снег, мокрый снег, дождь, метель и до +7°C
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По прогнозу синоптиков, будет облачно. Временами выпадут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В некоторых районах — метель.

Местами туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный с переходом на западный умеренный до порывистого.

  • Брест +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +4..+6°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев 0..-2°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +1..+3°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В среду, 23 декабря, погоду на территории республики будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с западной части Европы.
 
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