Илон Маск сообщил о предложении к Apple купить Tesla

















«В самые мрачные дни работы над программой [по разработке и выпуску электромобилей] Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla [компанией] Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи», — сообщил предприниматель.



