Кочанова рассказала о своем самом заветном желании на Новый год









БелТА. Глава Совета Республики Наталья Кочанова во вторник, 22 декабря, стала гостьей информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина» в минской школе №118. При общении со школьниками она рассказала о своем самом заветном желании на Новый год. Ее слова приводит





- Мне хочется, чтобы в Беларуси были мир и спокойствие. И чтобы мы были едины. Мне хочется мира для вас, для своих и ваших детей, для внуков и правнуков, - подчеркнула Кочанова.





Очевидно, что для восстановления спокойствия власть должна пойти на диалог со своими оппонентами. Вместо этого она пытается несогласных выдавить из страны или запаковать в тюрьмы. Какой уж тут мир?







































