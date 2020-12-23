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Кочанова рассказала о своем самом заветном желании на Новый год

23.12.2020 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свое желание Кочанова озвучила при общении с учениками минской средней школы №118



Глава Совета Республики Наталья Кочанова во вторник, 22 декабря, стала гостьей информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина» в минской школе №118. При общении со школьниками она рассказала о своем самом заветном желании на Новый год. Ее слова приводит БелТА.

- Мне хочется, чтобы в Беларуси были мир и спокойствие. И чтобы мы были едины. Мне хочется мира для вас, для своих и ваших детей, для внуков и правнуков, - подчеркнула Кочанова.

Очевидно, что для восстановления спокойствия власть должна пойти на диалог со своими оппонентами. Вместо этого она пытается несогласных выдавить из страны или запаковать в тюрьмы. Какой уж тут мир?
 
 
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Свое желание Кочанова озвучила при общении с учениками минской средней школы №118
 
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