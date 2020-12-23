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Страна супергероев. Снимаем маски с самых невероятных людей года

23.12.2020 08:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Город накрыла чума. По брусчатке скрипит доверху набитая телега — все знают, что прячут под покрывалом. Двери заперты, дома пропитались запахом страха. На улицу осмеливается выйти только он — герой в маске. Его каблуки стучат по уложенному камню. Ему страшно, но он твердо шагает по городской улице. Никто не видел его лица, но все понимают, кто он. Спаситель. Человек, который рискует собой ради других. Он — это тысячи человек. Он — все лучшее, что есть в нас. Когда его время приходит, он вешает маску на гвоздь, чтобы в нужный момент ею смогли воспользоваться другие. Сегодня этот гвоздь пустой: на улицы снова вышли герои. Присмотритесь — возможно, между строк вы увидите себя или своих знакомых. Ведь настоящих людей у нас гораздо больше, чем может вместить этот текст.

Если попросить вас назвать десять главных белорусов этого года, вы вряд ли вспомните хотя бы одного из тех, кто представлен ниже. Мы не стали включать сюда Нину Багинскую или Ольгу Хиженкову — эти люди не носят масок и хорошо известны всем вам. Но есть другая категория: люди-тени, люди-призраки, люди-невидимки. Они не так часто мелькают в новостях, но прилагают огромные усилия для того, чтобы изменить эту страну к лучшему. Этот текст — для них и о них.

Анна Коваль. С августа дежурит под тюрьмами, чтобы помогать родственникам задержанных

Страна супергероев. Снимаем маски с самых невероятных людей года

 
 
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Город накрыла чума. По брусчатке скрипит доверху набитая телега — все знают, что прячут под покрывалом. Двери заперты, дома пропитались запахом страха. На улицу...
 
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