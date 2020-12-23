Страна супергероев. Снимаем маски с самых невероятных людей года

Источник материала: Onliner

Город накрыла чума. По брусчатке скрипит доверху набитая телега — все знают, что прячут под покрывалом. Двери заперты, дома пропитались запахом страха. На улицу осмеливается выйти только он — герой в маске. Его каблуки стучат по уложенному камню. Ему страшно, но он твердо шагает по городской улице. Никто не видел его лица, но все понимают, кто он. Спаситель. Человек, который рискует собой ради других. Он — это тысячи человек. Он — все лучшее, что есть в нас. Когда его время приходит, он вешает маску на гвоздь, чтобы в нужный момент ею смогли воспользоваться другие. Сегодня этот гвоздь пустой: на улицы снова вышли герои. Присмотритесь — возможно, между строк вы увидите себя или своих знакомых. Ведь настоящих людей у нас гораздо больше, чем может вместить этот текст.