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Вудкрофт о разгроме от «СЮ»: нельзя с такой командой играть так сонно, как играли мы

23.12.2020 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал причины поражения от «Салавата Юлаева».

Вудкрофт о разгроме от «СЮ»: нельзя с такой командой играть так сонно, как играли мы
Фото ХК «Динамо-Минск»

22 декабря в Уфе минчане разгромно уступили со счетом — 3:8.

«Мы неплохо вошли в игру, закончив первый период со счетом 0:0, — приводит пресс-служба «зубров» слова главкома. — Во втором периоде удалось забить хороший гол. В этом эпизоде здорово сыграл Степан Фальковский, заработавший ассистентский балл. К сожалению, потом случилось два удаления, которые соперник реализовал. После этого мы действительно стали плохо играть: допускали невынужденные ошибки, плохо контролировали шайбу, теряли ее».

По его словам, сложно играть без трех лучших бомбардиров команды (Егора Шаранговича, Роба Клинкхаммера и Райана Спунера), так как «их не заменить».

«Но мы не должны объяснять поражение этим обстоятельством. Нам необходимо продолжать бороться. Другим нашим молодым игрокам следует пользоваться шансом — проявить свои лучшие качества и стать новыми лидерами команды», — подчеркнул Вудкрофт.

Он заявил, что тренерский штаб знал, насколько опасен «Салават Юлаев» в атаке, поэтому «нельзя с такой командой играть так сонно, как играли мы. В нескольких моментах мы выключались из борьбы, чем и воспользовался соперник».

 
Теги: Минск
 
 
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Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал причины поражения от «Салавата Юлаева».
 
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