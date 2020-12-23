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Цены на нефть продолжают падать

23.12.2020 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» утром в среду, 23 декабря, продолжают падение.

Цены на нефть продолжают падать

По данным электронных торгов на 07:30 по минскому времени, эталонные марки нефти находятся на следующих рубежах:

  • Brent — 49,36 доллара за баррель (-1,44%);
  • WTI — 46,34 доллара за баррель (-1,45%).

Напомним, накануне на фоне падения цен на нефть обвалился белорусский рубль.

 
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Мировые цены на «черное золото» утром в среду, 23 декабря, продолжают падение.
 
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