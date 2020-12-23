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Цены на нефть продолжают падать
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» утром в среду, 23 декабря, продолжают падение.
По данным электронных торгов на 07:30 по минскому времени, эталонные марки нефти находятся на следующих рубежах:
Напомним, накануне на фоне падения цен на нефть
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Мировые цены на «черное золото» утром в среду, 23 декабря, продолжают падение.
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