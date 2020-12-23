«Переживут» оливье. Собрали недорогие и стойкие средства для праздничного макияжа

Источник материала: Tut.by

До новогодних праздников осталась всего ничего. Самое время подумать о том, что подарить близким и какой макияж сделать для празднования главной ночи в году. И хотя пандемия явно внесет свои коррективы в количество праздничных вечеринок, мы надеемся, что вы все же будете эти праздники отмечать — в кругу семьи. А значит, наша подборка вам точно пригодится.

В нашем топе — самые стойкие и бюджетные (до 30 рублей за одно средство) продукты, которые доступны для белорусов онлайн, с доставкой на дом.

Основа любого макияжа — тональный крем. Для праздничной вечеринки стоит выбирать устойчивые основы, которые продержатся на коже в идеальном виде до самого утра.

Сегодня устойчивый тон — это не обязательно ультраматовый финиш и повышенная плотность. Например, недавняя новинка от BelorDesign — стойкий тональный крем Nude harmony — имеет среднее покрытие и бархатный финиш. Он отлично подойдет обладательницам нормальной и комбинированной кожи.





А обладательницам жирной кожи (и тем, кто любит покрытие поплотнее) мы рекомендуем вспомнить про давнего любимчика блогеров — тон HD Liquid coverage от Catrice. Финиш у него матовый, плотность — максимальная.





Следующий этап — нанесение консилера. Если вы хотите скрыть несовершенства, обратите внимание на HD Liquid camouflage от Eveline: он отлично маскирует как темные круги под глазами, так и внезапно выскочивший прыщ. Тем, кому нужно просто добавить немного покрытия в проблемных зонах, подойдет консилер Born to glow от NYX. Оба средства — стойкие.









Чтобы тональный крем и консилер держались как можно дольше, их нужно закрепить сухой текстурой — пудрой. У Eva Mosaic есть отличный вариант для любителей сияющего финиша — запеченная пудра Perfect glow. Важный нюанс: помимо деликатного свечения она придает уже нанесенному покрытию дополнительную плотность. Учитывайте это при выборе тона.





Предпочитаете матовые текстуры? Присмотритесь к рассыпчатой рисовой пудре от WIBO. К слову, эта пудра, в отличие от предыдущей, на коже абсолютно незаметна: она не имеет оттенка.





Теперь лицу необходимо вернуть скульптуру. Как минимум — добавить румяна. Но какие выбрать: матовые или с шиммером? Это зависит от того, в каком финише вы выбрали тональную основу: если сияющую — дополните макияж румянами в матовой текстуре (и наоборот).

Одни из самых стойких румян с эффектом сияния — у марки Pupa: сейчас Extreme blush как раз можно найти и купить со скидкой. А классические румяна можно присмотреть на стендах марки Essence.









Когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь — подумали мы и решили включить в подборку хайлайтеры. Для праздничного макияжа лучше выбирать максимально заметные продукты — как, например, легендарный Megaglo от Wet’n’Wild. Если же сиять «как из космоса» вы не готовы, рекомендуем Glowing skin от Promakeup Laboratory: он дает более естественное, но при этом яркое свечение.









Добавить сияния можно и в макияж глаз. Мы, например, очень любим глиттеры от Bernovich: если нанести их на кремовую подложку, они будут держаться на веках до конца вечеринки. Как и новые кремовые тени от Relouis: сияния в них чуть меньше, зато наносить проще — они такие стойкие, что даже не требуют базы.









И, наконец, финальный штрих — помада. Обязательно — самая стойкая, ведь как иначе ей пережить праздничный ужин? У нас в запасе есть два варианта: Superstay matte ink от Maybelline и Matte&Me от LiLo. Обе помады — матовые, устойчивые к еде и напиткам и с широкой палитрой оттенков — каждый найдет свой.







