Представительский электромобиль Mercedes EQS получит большой экран на всю ширину салона

Источник материала: Tut.by

Не за горами расширение гаммы электромобилей Mercedes — напомним, что еще осенью компания анонсировала сразу шесть моделей, среди которых и флагманский EQS. Именно для него будет предложена интересная опция, которая называется MBUX Hyperscreen.





Это будет большой изогнутый дисплей перед водителем и передним пассажиром, который протянется во всю ширину передней панели. MBUX Hyperscreen, который, по словам разработчиков, поднимет на новый уровень управление информационно-развлекательной системой, режимами движения автомобиля и функциями обеспечения комфорта, для EQS предложат за доплату. Подробностей пока нет, но завеса тайны над «гиперэкраном» будет снята уже 7 января, когда состоится мировая премьера нового комплекса. Кроме того, позже экран MBUX Hyperscreen будет представлен на выставке потребительской электроники CES 2021, которая пройдет с 11 по 14 января в Лас-Вегасе.





Что касается EQS , то «электрический S-класс» Mercedes также покажет в следующем году, причем, как ожидается, это будет лифтбек, а не седан. Выпуск предсерийных образцов EQS уже начался на предприятии Factory 57 в Зиндельфингене, где производят и обычный S-класс — запуск серийного производства состоится в первой половине 2021 года.





По предварительным данным, EQS получит два электродвигателя (по одному на каждой оси), несколько (отличающихся емкостью) вариантов тяговых батарей, а топовый вариант сможет проезжать на одной зарядке до 700 км.