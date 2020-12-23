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Представительский электромобиль Mercedes EQS получит большой экран на всю ширину салона
Источник материала: Tut.by
Не за горами расширение гаммы электромобилей Mercedes — напомним, что еще осенью компания
Это будет большой изогнутый дисплей перед водителем и передним пассажиром, который протянется во всю ширину передней панели. MBUX Hyperscreen, который, по словам разработчиков, поднимет на новый уровень управление информационно-развлекательной системой, режимами движения автомобиля и функциями обеспечения комфорта, для EQS предложат за доплату. Подробностей пока нет, но завеса тайны над «гиперэкраном» будет снята уже 7 января, когда состоится мировая премьера нового комплекса. Кроме того, позже экран MBUX Hyperscreen будет представлен на выставке потребительской электроники CES 2021, которая пройдет с 11 по 14 января в Лас-Вегасе.
Что касается
По предварительным данным, EQS получит два электродвигателя (по одному на каждой оси), несколько (отличающихся емкостью) вариантов тяговых батарей, а топовый вариант сможет проезжать на одной зарядке до 700 км.
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Для будущего флагманского электромобиля Mercedes EQS будет предложена интересная опция, которая называется MBUX Hyperscreen.
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