Мужская месть. Женщина жалуется, что муж не дает ей с ним развестись: что делать, расскажет адвокат

Источник материала: Tut.by

Читательница жалуется: муж против развода и тем более — ее новых отношений с другим мужчиной. Он то не является в суд, то подает бесконечные жалобы… Одним словом — не дает жить спокойно. Что делать в этом случае, рассказывает адвокат.





— Татьяна, помогите! Муж истрепал мне все нервы. Cтрого говоря, никакой он мне уже не муж — нас наконец развели, но он продолжает жаловаться. И суд не дает мне решение о разводе. А главное, что все можно было решить через загс, потому что нашему ребенку уже 18 лет — я специально дождалась, чтобы он вырос, чтобы развестись.

Но муж уперся и сказал, что назло мне развод не даст. А что — ему удобно, я для него — лучшая домработница. Но я устала, я так больше не могла, я хотела быть любимой. И есть мужчина, который готов сделать меня счастливой.

Но я хочу официально оформить с ним отношения, возраст не тот и статус, чтобы «просто встречаться». Так вот, я какое-то время уговаривала мужа развестись без суда. Он — ни в какую.

Мне пришлось пойти в суд. Я думала — это раз-два и готово, но нет. Суд назначили только через три месяца. Потом муж не приходил в суд, писал какие-то заявления, суды постоянно переносились.

Потом наконец судья разозлилась и развела нас, но дальше всё снова пошло не по плану. Муж написал какое-то заявление, судья снова позвала нас в суд, сама же свое решение зачем-то отменила, а потом снова нас развела.





Когда она нас второй раз разводила, муж тоже был в зале. Такого натерпелась! Я в суде всё забываю, волнуюсь, сбиваюсь. А он меня последними словами называл, даже писать их стыдно. Судья у него спрашивает: «Так если ваша жена такая-сякая, чего ж вы с разводом не согласны?».

А он как баран уперся — не дам развод и всё тут. Это он мне назло, потому что узнал, что я новую жизнь без него хочу начать!

В общем, когда развели нас второй раз — я была самым счастливым человеком на свете. Думала, что в этот же день всё и закончится. Как бы не так!

Девочка-секретарь мне долго-долго объясняла, что муж может еще жаловаться, что надо ждать, а потом только приходить. И если муж не пожалуется, тогда уже все документы мне оформят, и я точно разведена. А муж взял и пожаловался! И таких написал небылиц в своей жалобе, что шевелятся волосы. У нас скоро снова суд, теперь уже другой какой-то. Нет больше моих сил.

Я те суды чуть пережила, как на работу на них ходила. Неужели теперь все заново начнется? Неужели и это второе решение могут отменить? Я так теряюсь в суде — вам не рассказать! Может лучше мне в суд не идти? Вдруг я только хуже сделаю. Что мне делать?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— По общему правилу, бракоразводные дела, не осложненные дополнительными исковыми требованиями (например, о несовершеннолетних детях, о разделе имущества), считаются простыми. Они рассматриваются достаточно оперативно — за одно, максимум — два судебных заседания.

Однако, в практике встречаются и такие ситуации, как у вас — когда процедура расторжения брака превращается в длительную и эмоционально тяжелую судебную тяжбу.

Анализируя письмо, можно предположить, что события развивались так:

вы обратились в суд с иском о расторжении брака;

суд предоставил обязательный трехмесячный срок для принятии мер к примирению;

после истечения указанного срока ответчик не являлся в суд, в связи с чем судья вынесла заочное решение о расторжении брака;

ответчик подал заявление об отмене этого решения;

на основании заявления судья, в соответствии с установленной Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь) процедурой, отменила заочное решение и возобновила рассмотрение дела по существу;

суд рассмотрел дело в присутствии обоих супругов, после чего было вынесено решение о расторжении брака.





Следует знать: если решение суда не было обжаловано или опротестовано, оно вступает в законную силу, когда истек срок на апелляционное обжалование и опротестование (ч.1 ст. 317 ГПК Республики Беларусь). То есть в пятнадцатидневный срок со дня вынесения решения или вручения лицу, которое имеет право на апелляционное обжалование.

Однако, в нашей ситуации ответчик обжаловал не вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака. Это значит, что дело действительно подлежит пересмотру судом вышестоящей инстанции.

Важно: на основании ст. 423 ГПК Республики Беларусь, суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу и (или) протест, вправе:

оставить решение без изменения, а апелляционную жалобу и (или) апелляционный протест — без удовлетворения;

изменить решение;

отменить решение полностью или в части, а также принять новое решение по существу заявленных требований;

отменить решение полностью или в части, а также прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения;

отменить решение полностью или в части, после чего направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции; такой вариант возможен, если при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции установлено существенное нарушение норм процессуального права.

Обращаю ваше внимание: в зависимости от обстоятельств конкретного дела вышестоящий суд может принять любое из указанных выше решений по жалобе.

Информации, изложенной в письме, недостаточно для оценки обоснованности апелляционной жалобы ответчика.

Но нужно учитывать, что фактически предмет доказывания по этой категории дел сводится к тому, окончательно ли распался брак супругов. Так, исходя из смысла ч.2 ст. 36 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными.

Следует знать: на апелляционную жалобу можно подать возражения.

Так, в соответствии с ч.1 ст. 411 ГПК Республики Беларусь, возражения юридически заинтересованных в исходе дела лиц на апелляционную жалобу и (или) апелляционный протест могут быть поданы в суд первой инстанции, вынесший решение, а также непосредственно в суд апелляционной инстанции.





В сложившейся ситуации я настоятельно рекомендую подать возражения на апелляционную жалобу своего супруга.

Во-первых, это позволит зафиксировать в письменном виде ваше несогласие с доводами ответчика, указать на их необоснованность и ложность (речь идет о тех «небылицах», которые вы прочли в жалобе своего супруга).

Во-вторых, это поможет системно и последовательно изложить суду свою позицию по делу. Если в судебном заседании растеряетесь, не найдете слов — ваша позиция всё равно останется в деле, суд апелляционной инстанции будет знать и учитывать доводы при разрешении дела.

Принципиально важно: возражения на апелляционную жалобу должны быть поданы не позднее чем за пять дней до начала рассмотрения гражданского дела (ч.1 ст. 411 ГПК Республики Беларусь).

Необходимо учитывать: как правило, рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции ограничивается одним судебным заседанием.

Таким образом, у вас есть основания рассчитывать, что предстоящее судебное заседание окажется решающим и заключительным.

Отмечу, что явка на это судебное заседание не обязательна. Однако, если вы заинтересованы в принятии решения в вашу пользу, я рекомендую все-таки принимать участие, поддерживать свою позицию, быть готовой ответить на вопросы суда — иными словами сохранять за собой возможность повлиять на исход дела.

Вы сомневаетесь, что из-за эмоций вы не поможете, а навредите. Обращаю ваше внимание на то, что у вас есть возможность выбрать оптимальный вариант участия в рассмотрении дела:

самостоятельно участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции;

явиться в суд вместе со своим представителем — адвокатом;

не являться в суд, но вместо этого обеспечить участие в судебном заседании в качестве своего представителя адвоката. В этом случае необходимо заблаговременно позаботиться о выдаче доверенности адвокату на право представления своих интересов в суде.

Мой личный совет: учитывая ваши сомнения, я настоятельно рекомендую обратиться за получением квалифицированной юридической помощи к адвокату, специализирующемуся на этой категории дел.

Мой личный адвокатский опыт показывает, что в подобных ситуациях участие адвоката по доверенности помогает не допустить неоправданного затягивания рассмотрения дела, снизить уровень напряженности процесса, быстрее и проще разрешить спорные вопросы.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: возражения на апелляционную жалобу, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет выступать в качестве вашего представителя в различных инстанциях, перед физическими лицами, а также в судах всех инстанций.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.