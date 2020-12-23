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Совмин Беларуси опубликовал перечень «прикорытных» СМИ
Источник материала: АФН
Правительство Беларуси постановлением №744 от 21 декабря 2020 года утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2021 году будет оказана поддержка из республиканского бюджета.
Как следует из проекта бюджета на 2021 год, на финансирование государственных СМИ будет потрачено 156,04 млн рублей (примерно $62 млн.), что на 8 млн. рублей меньше по сравнению с бюджетом 2020 года.
В перечень бюджетных «прикорытников» включены 22 редакции:
1. «Алеся».
2. «Беларускі гістарычны часопіс».
3. «Бярозка».
4. «Вместе!».
5. «Вожык».
6. «Вясёлка».
7. «Журнал специального назначения».
8. «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне»).
9. «Знамя юности».
10. «Зорька».
11. «Літаратура і мастацтва».
12. «Маладосць».
13. «Мастацтва».
14. «Народная асвета».
15. «Народная газета».
16. «Нёман».
17. «Полымя».
18. «Родная прырода».
19. «Рэспубліка».
20. «СБ. Беларусь сегодня».
21. «Сельская газета».
22. «Спортивная панорама».
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Правительство Беларуси постановлением №744 от 21 декабря 2020 года утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2021 году будет оказана...
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