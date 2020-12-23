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Представители Press Club Belarus задержаны на 72 часа

23.12.2020 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники Press Club Belarus, у которых в минувший вторник прошли обыски, задержаны на 72 часа.

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на информированный источник. По словам источника, обыски проходили в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). После них задержанных доставили в ДФР на допрос.

Известно, что задержаны Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Сергей Якупов. Не выходит на связь Петр Слуцкий, сын Юлии. Он был в офисе, когда там проходил обыск.

Пресс-служба КГК РБ сообщила, что "департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа".

 
 
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Сотрудники Press Club Belarus, у которых в минувший вторник прошли обыски, задержаны на 72 часа.
 
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