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Могилевский горисполком запретил могилевчанину проводить пикет в своей квартире
Источник материала: Партизан
14 декабря глава региональной организации ОГП Владимир Шанцев подал уведомление в горисполком на проведение массового мероприятия на своем балконе путем вывешивания бело-красно-белого флага.
Главный идеолог города Алла Галушко запретила Шанцеву такое мероприятие,
Единственной действующей площадкой для проведения пикетов, митингов и демонстраций в Могилеве является бывшее футбольное поле, пишет
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14 декабря глава региональной организации ОГП Владимир Шанцев подал уведомление в горисполком на проведение массового мероприятия на своем балконе путем...
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