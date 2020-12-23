Глава МИД Испании призвала к национальному диалогу в Беларуси









Лайя заявила, что Испания разделяет позицию Евросоюза по поддержке демократических устремлений беларусского народа и призывает стороны начать инклюзивный национальный диалог, говорится в Twittter испанского МИД.





Лайя подчеркнула, что поддерживает санационную политику ЕС в отношении беларусского режима и считает, что ЕС и ОБСЕ должны стать ключевыми игроками в разрешении кризиса.





Тихановская находится с визитом Испании. Кроме встречи с главой МИД, ее программа предусматривает онлайн-разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, встречи в парламенте и с местной диаспорой.