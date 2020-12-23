ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Определены печатные СМИ, которые получат деньги из республиканского бюджета

23.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси одобрило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых будет оказана поддержка из республиканского бюджета в 2021 году. Постановление принято 21 декабря и опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.



В перечень вошли:

«Алеся».
«Беларускі гістарычны часопіс».
«Бярозка».
«Вместе!».
«Вожык».
«Вясёлка».
«Журнал специального назначения».
«Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае
самакіраванне»).
«Знамя юности».
«Зорька».
«Літаратура і мастацтва».
«Маладосць».
«Мастацтва».
«Народная асвета».
«Народная газета».
«Нёман».
«Полымя».
«Родная прырода».
«Рэспубліка».
«СБ. Беларусь сегодня».
«Сельская газета».
«Спортивная панорама».

Ранее сообщалось, что финансирование средств массовой информации из республиканского бюджета в 2021 году планируется на уровне 156,04 млн рублей. При этом телевидение и радиовещание получат 133,88 млн рублей, печатные СМИ и издательства — 7,62 млн рублей, а на прочие вопросы в области СМИ заложено 14,54 млн рублей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси одобрило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых будет оказана поддержка из республиканского бюджета в 2021 году....
 
Новости дня
Новости разные
 
Распрацоўшчык Акту аб дэмакратыі ў Беларусі пра Лукашэнку і ягонае атачэньне: «Мы ня спынімся, пакуль іх не пасадзяць за краты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика