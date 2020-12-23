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Швейцария потребовала у Макея освободить Наталью Херше

23.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря поговорил по телефону с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.


Владимир Макей и Иньяцио Кассис 

Суть разговора представители внешнеполитических ведомств передали абсолютно по-разному, передает "Еврорадио".

Вот о чём Макей и Кассис говорили по версии пресс-службы МИД Беларуси:

"Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией. Руководитель МИД Беларуси подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире. Был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран".


А вот что Иньяцио Кассис написал о разговоре в твиттере:

"Насилие со стороны силовиков недопустимо. Хорошо, что диалог продолжается. Наталья Херше находится под консульской защитой. Посольство Швейцарии в Беларуси контактирует с ней и следит за её делом. Наша согражданка должна быть освобождена".

Как будто дипломаты не слушали друг друга!

Наталья Херше по происхождению белоруска, но последние 12 лет прожила в Швейцарии. После выборов она вернулась в Беларусь и вскоре оказалась за решеткой из-за того, что сорвала балаклаву с бойца ОМОН. За это суд приговорил Херше к 2,5 годам лишения свободы.
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря поговорил по телефону с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
 
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