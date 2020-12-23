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Пресс-клуб под прессом. Руководство задержали на 72 часа

23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ранее глава МИД Владимир Макей анонсировал, что в ответ на третий пакет санкций ЕС официальный Минск пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ.

Пресс-клуб под прессом. Руководство задержали на 72 часа

Фото press-club.by

Представители Пресс-клуба, у которых накануне проходили обыски, задержаны на 72 часа, сообщил TUT.BY информированный источник.

По словам источника, обыски проходили в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). После них задержанных доставили в ДФР на допрос.

Силовики пришли к руководству Пресс-клуба – крупнейшей культурно-образовательной площадки, собирающей вокруг себя сотни журналистов, издателей и друзей медиа-сообщества Беларуси. Известно, что задержаны Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Сергей Якупов.

Также, по информации портала, не выходит на связь Петр Слуцкий, сын Юлии. Он был в офисе, когда там проходил обыск.

Департамент финансовых расследований сообщил правительственному агентству БЕЛТА, что «проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства РБ в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

Ранее во вторник глава МИД Владимир Макей заявил, что официальный Минск в ответ на третий пакет санкций ЕС запретит въезд в Беларусь и на территорию Союзного государства ряду европейских чиновников и пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ, в том числе действующих и под эгидой посольств иностранных государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Макей анонсировал, что в ответ на третий пакет санкций ЕС официальный Минск пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ.
 
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