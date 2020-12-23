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Пресс-клуб под прессом. Руководство задержали на 72 часа
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ранее глава МИД Владимир Макей анонсировал, что в ответ на третий пакет санкций ЕС официальный Минск пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ.
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Представители Пресс-клуба, у которых
По словам источника, обыски проходили в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). После них задержанных доставили в ДФР на допрос.
Силовики пришли к руководству Пресс-клуба – крупнейшей культурно-образовательной площадки, собирающей вокруг себя сотни журналистов, издателей и друзей медиа-сообщества Беларуси. Известно, что задержаны Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Сергей Якупов.
Также, по информации портала, не выходит на связь Петр Слуцкий, сын Юлии. Он был в офисе, когда там проходил обыск.
Департамент финансовых расследований сообщил правительственному агентству
Ранее во вторник глава МИД Владимир Макей
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Ранее Макей анонсировал, что в ответ на третий пакет санкций ЕС официальный Минск пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ.
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