За что борется Трамп: политолог оценил логику противостояния в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Трамп еще борется: политолог оценил логику противостояния внутри США

Сразу несколько фактов говорят о том, что борьба за президентское кресло в США отнюдь не закончилась, несмотря на решение, озвученное коллегией выборщиков, отметил профессор Игорь Панарин на своем youtube -канале.

"Команда Трампа подала в Верховный суд иск о результатах выборов в Пенсильвании и требует их отмены и передачи голосов выборщиков в пользу Трампа, по словам юристов Трампа, это нарушение статьи 2 конституции США, такое же решение по делу "Буш против Гора" определило итоги выборов 2000 года. Второй иск связан со штатом Висконсин, Трамп заявил, что он в этом штате победил и необходимо передать голоса выборщиков ему. И команда Трампа также опротестовывает результаты выборов в этом штате", ― рассказывает Панарин.

Кроме того, накануне поздно вечером в Белом доме состоялось совещание Трампа с некоторыми членами Конгресса, где 6 января пройдет решающий день голосования, говорит политолог.

"Сторонники Трампа хотят переизбрать его, и это голосование будет интригующим, будет вести его вице-президент Пенс, разные трактовки его деятельности у конгрессменов, но в данном случае Трамп консолидирует позицию сторонников в Конгрессе… Главное, в чем мы можем быть твердо уверены, что Трамп боец, он борется и его постоянный лозунг ― никогда не сдаваться", ― отмечает Панарин.

Напомним, 6 января американский Конгресс 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. По мнению ряда аналитиков, у Трампа мало шансов опровергнуть результаты выборов, поскольку большинство в Палате представителей Конгресса принадлежит представителям демократической партии.

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