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Очереди минимальные: обстановка на границе Беларуси с ЕС

23.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюзана утро среды, по данным Госпогранкомитета, спокойная, в очередях скопилось чуть более 200 большегрузов.

© Sputnik Василий Семашко
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Самый загруженный пункт пропуска – на латвийском направлении в "Урбанах", где выезда из Беларуси ожидают 100 фур. В "Григоровщине" также небольшие пробки из 70 грузовых машин.

Литовское направление, обычно загруженное больше всего, оказалось более-менее свободным. В "Каменном Логе", где в минувшее воскресенье были очереди из 400 фур, сейчас находится всего 40. "Котловка" и "Бенякони" и вовсе свободны.

Польские пункты пропуска также без очередей. Всего по данным на 08:00 среды в очередях на границе с ЕС находится 210 грузовиков. Еще неделю назад эта цифра была в семь раз больше – почти 1,5 тысячи фур.

Напомним, с 21 декабря в Беларуси вступили в силу новые правила, согласно которым в ближайшее время большинству белорусов будет запрещено выехать в страны ЕС или Украину через наземные границы. Ограничения не касаются работы дальнобойщиков и всех тех, кто имеет основания для пересечения границы: соответствующие категории граждан прописаны в постановлении Совета министров № 705 от 7 декабря 2020 года.

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Теги: Минск
 
 
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После вступления в силу запрета на выезд из страны в пунктах пропуска своей очереди ждут лишь немногочисленные грузовики.
 
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