Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 23 дек – Sputnik. Позвонив по Вайберу и представившись сотрудниками Беларусбанка, мошенники попытались узнать у корреспондента Павла Вура данные его карты. Что из этого вышло - в материале Sputnik.

Младший сотрудник

Звонок поступил корреспонденту Sputnik по мессенджеру Viber. С украинского номера, а тем более по мессенджеру, журналист звонков не ждал, однако ответил.

Мужчина, представившись младшим сотрудником Беларусбанка (номер был подписан Belarus bank), спросил фамилию, имя и отчество собеседника и уточнил, совершал ли тот 10 минут назад расходные операции по карте их банка.

Подозревая, что имеет место мошенничество, корреспондент решил записать разговор, а также подыграть. Журналист признался, что операций не совершал, и назвал вымышленную фамилию и отчество.

"Наша программа зафиксировала три подозрительные попытки перевода денежных средств с вашей карты", - сообщил "младший сотрудник", ничуть не смутившись поддельными данными.

Мошенник даже назвал фамилию и имя человека, которому якобы пытались перевести деньги с несуществующего счета корреспондента, и поинтересовался, знаком ли данный гражданин журналисту. Конечно же, знакомым он не был, что и подтвердил журналист.

Беларусь.Live Как мошенники пытались "развести" корреспондента Sputnik (часть 1)

Выяснив, что денежный перевод с несуществующей карты несуществующему же человеку не совершался, мошенник попросил журналиста не волноваться, пообещав, что отменит данную банковскую операцию и вернет деньги на карту. Для этого "служащему" нужно было выяснить некоторые вопросы: во-первых, пользуется ли корреспондент личным кабинетом, и замечал ли он что-нибудь подозрительное при последнем посещении мобильного приложения банка.

Мошенник также поинтересовался, указывался ли кого-нибудь как доверенное лицо, и сообщил, что будет подавать заявку в финансовый отдел, чтобы получить выписку о сохранности денежных средств. Для этого ему понадобилось знать, каким количеством карт и каких банков пользуется журналист.

"Пользуюсь картой только вашего банка", - решил продолжить опыт корреспондент, уточнив, что якобы пользуется Visa.

"Visa, фиксирую, совершенно верно", - пробормотал "младший сотрудник".

Журналист в свою очередь поинтересовался, почему работники банка звонят ему по Viber, а не по телефону.

"Уважаемый клиент, наш номер временно находится в ремонтной обработке, мы связались с вами по двухфакторной защитной линии связи Вайбер. Наш разговор сейчас записывается, после него мы может вам предоставить его запись. Вам также назначат встречу в банке", - вежливо объяснил мошенник и уточнил, может ли корреспондент в "режиме телефонного разговора" посетить мобильное приложение банка.

Естественно, корреспондент сделать этого не мог, однако сообщил, что на счету у него находится 1783 рубля.

Беларусь.Live Как мошенники пытались "развести" корреспондента Sputnik (часть 2)

С плохо скрываемой радостью "сотрудник" заявил, что переведет звонок на "старшего специалиста", который поможет отменить списание средств и более детально обо всем проинформирует.

В конце разговора корреспондент поинтересовался у "младшего специалиста", какую сумму списали у него мошенники с несуществующего счета.

"244 рубля", - в очередной раз соврал жулик и вновь попросил не волноваться.

"Старший специалист"

"Здравствуйте, вас соединили со старшим специалистом Отдела мониторинга безопасности клиентов Беларусбанка. Меня зовут Анастасия, табельный номер оператора 1403. Мне передали вашу заявку, потому что у вас были неправомерные действия", - приятным, но строгим голосом сообщила девушка.

Вновь пройдясь по тем же вопросам, что и "младший сотрудник", Анастасия заявила, что "денежная сумма" с карты журналиста находится на "рассмотрении у банка между отправителем и получателем". Поскольку корреспондент не подтвердил данное списание, вся сумма в полном размере вернется на "пластиковый носитель".

Корреспондент решил выяснить у "старшего сотрудника", как банк определил, что с его карты якобы произошло незаконное списание средств.

"Был несанкционированный перевод из двух регионов. Вы находитесь в Витебске и все операции ранее проводились по данному региону. А сейчас идет перевод из города Бобруйск. Одновременно в двух местах вы находиться не можете, поэтому банк приостановил данное действие до того момента, пока не получит ваше голосовое подтверждение", - объяснила Анастасия.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Мессенджер Viber

Больше всего корреспондента удивило то, что мошенница назвала город, где он живет, при этом карта, по которой можно было отследить хоть какие-то операции, явно не была известна.

Для подтверждения личности журналиста в банковской системе Анастасия попросила назвать номер банковского договора либо карты, а затем продиктовать его в обратном порядке.

На этом этапе журналисту пришлось признаться, что номер был вымышленный. Бывшая столь вежливой девушка выругалась, и разговор с "сотрудниками банка" был окончен.

Увеличилось в два раза

За комментариями по данной ситуации Sputnik обратился к компетентным органам.

"За последний год количество преступлений в сфере интернет-мошенничества выросло почти вдвое. Вычислить таких преступников крайне сложно, поскольку они постоянно меняют свои IP-адреса, поэтому лучше проявлять бдительность самостоятельно", - рассказала старший оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности УВД Витебского облисполкома Анна Галинская.

На вопрос, каким образом мошенники определили, что корреспондент живет в Витебске, при этом не зная его фамилии а также услугами какого банка он пользуется, специалисты отметила, что преступники получают информацию различными способами. Учитывая, что современный человек оставляет за собой в Интернете длинный информационный след, регистрируясь в соцсетях, торговых онлайн-площадках, подписываясь на рассылки от торговых сетей, найти информацию о нем не является трудной задачей.

Чаще всего злоумышленники используют виртуальные сим-карты. Причем бывает, что номер на симке покупают только для Viber, поэтому может случиться, что два совершенно разных человека, даже не знакомых друг с другом, зарегистрированы на один номер, к примеру, в Facebook и Viber.

При разговоре мошенники стараются использовать как можно больше терминов и "умных слов", стараясь сбить жертву с толку. При этом чаще всего преступники утверждают, что являются сотрудниками Беларусбанка, поскольку это государственный и самый крупный банк. По словам Галинской, самые большие суммы злоумышленники выманивают у стариков, которые копят деньги в течение нескольких лет. Но самой уязвимой категорией остаются молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске.

От уговоров к угрозам

Как отметила Анна Галинская, мошенники, в основном, работают по классическим схемам, убеждая жертву сообщить личные данные своих карт.

"Но с недавних пор мошенники начали использовать новую схему: звонят жертвам и угрожают им. Представляясь сотрудником банка, злоумышленник заявляет, что с карты потерпевшего осуществляется перевод на карту мошенника, за которым уже давно ведется наблюдение, и, если жертва немедленно не даст реквизиты своей карты и оплата пройдет, то станет соучастником преступления. Поскольку никто не хочет быть соучастником, многие сообщают преступникам конфиденциальную информацию", - сообщила сотрудница милиции.

Участились и случаи мошенничества на торговых онлайн-площадках, где граждане продают и покупают б/у-вещи. Мошенники, в основном, пользуются российскими схемами, присылая жертвам фишинговые ссылки на оплату. Такие ссылки оформлены наподобие платежных ссылок, куда жертва вводит данные своей карты для зачисления денег. Сразу же после этого информация становится известна мошенникам.

Как отметила правоохранитель, чаще всего жертвами подобных схем становятся мамы в декрете, которые продают старые детские вещи. Поскольку их постоянно отвлекают различные домашние дела, мамы не могут полностью сосредоточиться на переписке и сообщают все данные мошенникам.

"Мы постоянно ведем профилактическую работу, повышая цифровую грамотность населения. Рассказываем в различных СМИ о возможных вариантах мошенничества, и о том, как их избежать. Банки постоянно производят рассылки через SMS и в мессенджерах, предупреждая о мошенниках", - сообщила старший оперуполномоченный.

По ее словам, рост преступлений связан с тем, что в последнее время появляется все больше мошенников, владеющих IT-технологиями, но при этом милиция отмечает и рост цифровой грамотности населения.

Анна Галинская напомнила основные правила, которые помогут избежать потери денег. Во-первых, ни один сотрудник банка не имеет права узнавать конфиденциальную информацию клиента, а это не только пароли, но и номера карт и их секретные трехзначные коды, которые находятся на обратной стороне карты. Во-вторых, банки не звонят через мессенджеры, и, в-третьих, если вдруг у человека возникли подозрения, то он всегда может положить трубку и перезвонить по одному из телефонов, указанных на сайте банка.