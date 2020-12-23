Элементарный способ сохранить ум в старости нашли ученые

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американские ученые нашли простой способ сохранить ум в зрелом возрасте: по словам исследователей, достаточно просто снизить количество углеводов в ежедневном рационе.

Интересное исследование привлекло внимание общественности. В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 18 до 88 лет. Испытуемые прошли сканирование мозга с помощью томографии, что привело к интересным результатам.

Как сообщило издание Medical Express, ученые из университета Стоуни-Брук нашли способ сохранить ум в старости: оказалось, что достаточно просто снизить количество потребляемых углеводов.

Исследователи оценили работу мозга при двух диетах – низкоуглеводной (кето-диета) и стандартной. И если основным "топливом" обычной диеты была глюкоза, то кето-диета базировалась на кетонах – продуктах, образующихся после расщепления жировых запасов и выступающих в качестве альтернативы глюкозе.

Исходя из результатов исследования, благодаря кетонам первые признаки увядания мозговой активности проявились только в 47 лет, а максимально быстрое старение началось лишь в 60. Интересно, что даже у молодежи кето-диета активизировала работу мозга.

Но так ли безопасна кето-диета и к каким последствиям она может привести – рассказал белорусский врач Андрей Егоров.

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