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Белорусы больше бегут в Польшу, чем в Литву

23.12.2020 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным главы Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса, число белорусов, которые прибыли в Польшу по особым гуманитарным причинам, и тех, кто попросил там убежища, вдвое выше, чем в Литве.

Белорусы больше бегут в Польшу, чем в Литву

Как заявил чиновник, по данным на 20 декабря с августа в Литву с разрешением министра внутренних дел прибыло 347 граждан Беларуси (74 обратились за убежищем).

В Польшу же, по его словам, прибыло 606 белорусов, а за убежищем обратились 127, пишет DELFI.

 
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По данным главы Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамаса Любаеваса, число белорусов, которые прибыли в Польшу по особым гуманитарным причинам, и тех, кто...
 
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