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«Акт о демократии очень важен — белорусские власти уважают только силу»

23.12.2020 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава лишенного госрегистрации Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий считает, что последняя версия документа лучше, чем его аналог, принятый Конгрессом более 15 лет назад.

«Акт о демократии очень важен — белорусские власти уважают только силу»

«Официальная позиция Вашингтона по поводу фальсификации выборов в республике и нелегитимности Александра Лукашенко уже была неоднократно высказана, — отметил правозащитник «Голосу Америки». — Но то, что вскоре декларации будут закреплены законом, совершенно меняет дело и вносит ясность на долгие годы вперед — вне зависимости от того, кто возглавит США».

Также, считает он, важны шаги по укреплению демократии и ограничению репрессивных мер, которые белорусские власти активно применяют против своего народа.

«Поэтому я с правозащитной точки зрения, безусловно, выступаю за документ, — подчеркнул Беляцкий. — Это касается и блока поддержки неправительственных организаций, гражданского общества и мер, направленных на усиление международного давления на авторитарный режим, и конкретных инструментов по ограничению агрессивности режима. Относительно санкций здесь тоже всё адекватно».

В то же время руководитель «Весны» обратил внимание на то, что следует подождать и посмотреть, как всё пойдет в реальности, насколько документ будет соответствовать ситуации, поскольку «пока он еще носит рамочный характер».

«Конкретные шаги, которые затем последуют, наверное, более четко прояснят, насколько Акт станет эффективнее по сравнению с предыдущим. Но мне представляется, что это очень важный и своевременный шаг, потому как белорусские власти серьезно следят за политической реакцией США. Они уважают только силу», — считает правозащитник.

Наверное, пример Конгресса США сможет подтолкнуть и Евросоюз к более активным действиям на белорусском направлении, предположил Алесь Беляцкий.

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Глава лишенного госрегистрации Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий считает, что последняя версия документа лучше, чем его аналог, принятый Конгрессом...
 
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