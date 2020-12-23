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Захвачены 2500 компьютеров Министерства юстиции Беларуси

23.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Захвачены 2500 компьютеров Министерства юстиции Беларуси

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  • 23.12.2020, 8:50
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Захвачены 2500 компьютеров Министерства юстиции Беларуси

Дед Мороз в маске Гая Фокса предупредил лукашистов.

На телеграм-канале «Страна для жизни» появилось видео, на котором видно, что на одном из мониторов в отделе принудительного исполнения Логойского района воспроизводится странный ролик.

Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» стало известно, что это далеко не единичный случай, атаке подверглось по меньшей мере 2500 компьютеров Министерства юстиции. На всех мониторах в сети одновременно появилось данное видео, закрыть его было невозможно. Таким образом киберпартизаны передали «привет» всем чиновникам, которые остаются у власти. По имеющейся информации, чтобы остановить трансляцию, руководство было вынуждено отключить центральный компьютер.

Помимо прочего, киберпартизанам удалось выкачать достаточно интересный массив данных. Будем надеяться, что ему найдется применение в свое время.

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Дед Мороз в маске Гая Фокса предупредил лукашистов.
 
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