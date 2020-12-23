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«Я выхожу!»: минская «Розочка» прошла шествием по городу
Источник материала: Хартия'97
«Я выхожу!»: минская «Розочка» прошла шествием по городу
Жители района несли бело-красно-белые флаги.
Жители минского района «Розочка» вышли на марш вечером 22 декабря. Они несли бело-красно-белые флаги и скандируют: «Я выхожу!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители района несли бело-красно-белые флаги.
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