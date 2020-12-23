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Таракан вошел в топ-10 неудачников года

23.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Таракан вошел в топ-10 неудачников года

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  • 23.12.2020, 8:21
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Таракан вошел в топ-10 неудачников года

Диктатор скоро потеряет власть.

Агентство «Интерфакс-Украина» опубликовало свой топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники 2020.

Рейтинг составил Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник.

Среди номинантов в категории «Победители года» - президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене», - отмечает агентство.

В топ-10 победителей года также вошли: Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Нарендра Моди (Индия), Камала Харрис (США), Ингрида Шимоните (Литва), Майя Санду (Молдова) и другие политики.

Номинацию «Неудачник года» возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Проигрыш Армении в военном конфликте с Азербайджаном ввергло официальный Ереван в серьезнейший внутриполитический кризис. Как следствие, отстранение Никола Пашиняна от власти является делом времени, а не принципа. Не исключено, что в дальнейшем Пашинян будет вынужден отправиться в политическую эмиграцию, спасаясь от уголовного преследования после утраты власти».

В топ-10 неудачников года также вошли: Игорь Додон (Молдова), Александр Лукашенко (Беларусь), Халифа Хафтар (Ливия) и другие политики.

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