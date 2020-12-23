Фото дня. Пингвины держатся вместе

Источник материала: Салiдарнасць

Пингвины часами стоят рядом, наблюдая за огнями Мельбурна.





Фото Tobias Baumgaertner

Снимок двух овдовевших пингвинов, как будто утешающих друг друга, стал победителем премии Ocean Photograph Awards журнала Oceanographic, сообщает ВВС .

Фото было сделано в австралийском Мельбурне немецким фотографом Тобиасом Баумгертнером. Как ему рассказали, нелетающие птицы действительно незадолго до этого потеряли спутников.

Три ночи фотограф наблюдал за птицами: «Никакую подсветку использовать не разрешалось, да и невозможно было, а пингвины маленькие, постоянно двигаются, трут друг другу спину крыльями и чистят перья, поэтому поймать момент для снимка было трудно. Но в конце концов мне все-таки повезло».