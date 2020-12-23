Чичваркин: «Путин ненавидит Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Опальный российский бизнесмен, живущий в Лондоне, считает, что Кремль хорошо защищает официальный Минск.





― Да, Путин, ― рассуждает Евгений Чичваркин на Эхе Москвы . ― Несмотря на то, что, я думаю, он презирает и ненавидит Лукашенко, уж больно они похожи. И это… Он считает это буферной зоной. Он же мнит себя великим, типа Ивана III или Сталина. И поэтому пытается нелепо копировать какие-то исторические моменты. Я уверен, что: «если мы не поддержим этого …, тут будут солдаты НАТО», — что-то такое в голове. Смотрите, Путин все время говорит про ЦРУ, про западные спецслужбы. Просто маниакально боится ЦРУ. И западных спецслужб.

Отметим, Чичваркин неоднократно поддерживал белорусов – сторонников перемен. Последние месяцы он регулярно одевается в бело-красно-белое. Еще ранее он участвовал на акции солидарности в Лондоне, а также позировал в футболке с «Евой» Сутина.