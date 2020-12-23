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Чичваркин: «Путин ненавидит Лукашенко»
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Опальный российский бизнесмен, живущий в Лондоне, считает, что Кремль хорошо защищает официальный Минск.
― Да, Путин, ― рассуждает Евгений Чичваркин на
Отметим, Чичваркин
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Опальный российский бизнесмен, живущий в Лондоне, считает, что Кремль хорошо защищает официальный Минск.
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