Месси побил легендарный рекорд Пеле

Источник материала: Tut.by

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, побив казавшийся нерушимым рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, пишет РБК.

Свой 644-й мяч за «Барселону» Месси забил во втором тайме матча против «Вальядолида» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Вальядолиде 22 декабря, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны». Помимо Месси, голы забили Клеман Лангле и Мартин Брейтуэйт.

Теперь таблица лучших бомбардиров клубов выглядит так. Обратите внимание: из играющих сейчас футболистов здесь есть только Месси.



Изображение: FC Barcelona

На прошлой неделе в домашнем матче против «Валенсии» в ходе 14-го тура чемпионата Испании по футболу Месси забил свой 643-й гол за «Барселону». Это позволило ему повторить многолетний рекорд Пеле — лучшего футболиста ХХ века по версии французского журнала France Football.

Бразилец тогда отреагировал на это достижение.

«Поздравляю тебя с историческим рекордом, Лионель», — написал Пеле. Он также поздравил аргентинского футболиста с «прекрасной карьерой в «Барселоне».

«Истории, подобные нашим, о любви к одному клубу на протяжении долгого времени, к сожалению, встречаются все реже и реже в футболе», — отметил он, добавив, что восхищается Месси.

Сам Месси поделился своими ощущениями у себя в Instagram:

«Когда я начинал играть в футбол, никогда не думал, что побью подобный рекорд. И тем более такой, который был установлен самим Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день».

Напомним, что Месси всю свою профессиональную карьеру провел в «Барселоне». За испанский клуб он выступает на протяжении 20 лет. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.