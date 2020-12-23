Помните котенка Рому, который чуть не погиб под колесами во время акции памяти? Узнали, что с ним теперь

Источник материала: Tut.by

Остросюжетный триллер на 30 секунд с участием котенка Ромы посмотрели тысячи белорусов. Напомним: люди, которые выстроились в цепь памяти на следующие сутки после смерти Романа Бондаренко, спасли котенка, выпавшего прямо на проезжую часть во время оживленного движения.

Котенок Рома израсходовал одну из своих кошачьих жизней, но следующей распорядился с толком: прописался в доме и сердце Анастасии и ее мужа, который, как водится, был против животных в доме. О том, как складывается жизнь малыша, выжившего чудом и подарившего нам 30 секунд веры в добро, рассказываем сегодня.





— Я очень эмоционально отреагировала на горе, которое произошло накануне. Очень тяжело переживала смерть Романа, — делится Анастасия. — Наверное, как и все люди, которым не чуждо понимание добра и зла. Которым знакомо слово «совесть». Думаю, о том, что происходит сейчас, мы будем читать в учебниках, как о самых трудных страницах в истории Беларуси со времен Великой Отечественной войны.

Настроение в те дни было ужасным, атмосфера — тяжелой, гнетущей. И эта новость о спасении котенка, которую опубликовали на TUT.BY, стала единственной отдушиной, каким-то лучиком радости. Помню, как в течение дня пересылала это видео близким и друзьям.

А уже вечером увидела в нашем дворовом чатике фотографию Ромы и объявление Полины, которая спасла малыша из-под колес. Она написала о том, что аллергия сразу дала о себе знать, поэтому, к сожалению, оставить котенка у себя не получится — ему нужен дом.









История Насти подтверждает: самое важное и лучшее действительно случается с нами неожиданно. Ведь заводить животное девушка не планировала.

— Муж вообще был против и даже два раза для ясности сказал «нет». (Улыбается.) Но я смотрела на фотографию этого котенка и чувствовала: «Надо это сделать. Я очень сильно хочу ему помочь». Я понимала, что такие решения на эмоциях не принимают, все-таки я беру ответственность за чью-то жизнь. Поэтому маялась сомнениями. Но к вечеру написала Полине: «Я его забираю». Решающую роль сыграл звонок мамы, которая выслушала меня и сказала: «Ты всё делаешь правильно».

На следующий день Анастасия с мужем отвезли котенка к ветеринару. Тут-то и выяснилось, что месячный Роман — не совсем Роман. Точнее, совсем не Роман, а маленькая кошка. Имя переиграли быстро — назвали Ромашкой.









— Мы полюбили ее с первого дня, привязались так, будто она всегда с нами жила, — рассказывает Настя. — Муж, который, напомню, был против, оказался типичным героем фотоподборок «Мой папа не хотел заводить собаку, и посмотрите, что стало теперь». (Смеется.) Любовь у них с Ромашкой невероятная. Обидно, но, по-моему, я бывают тут третьей лишней.

Девушка говорит, что характер у Ромашки — кремень:

— Ромашка оказалась очень умной и отважной — что, конечно, не удивительно с учетом того, как она начала свою жизнь. С огромным интересом исследует весь окружающий мир, наблюдает за тем, что мы делаем. Если смотрим фильм, Ромашка обязательно усядется рядом и уставится на экран. Охотится на всё, что видит, включая собственную тень. Ромашка — настоящая белоруска: исключительно добрый нрав и невероятная нежность уживаются с сильным характером, настойчивостью и способностью постоять за себя.









Анастасия говорит, что не только она спасла Ромашку, но и Ромашка — ее: от апатии и хандры.

— Честно, когда забрала Ромашку, как будто камень, который всё это время был со мной, упал с души. Я поняла, что это решение — помочь кому-то, сделать доброе дело — было самым верным в этом тяжелом, мрачном периоде. Ромашка — одна из немногих хороших новостей за последнее время. Эта малышка принесла нам очень много радости, и я очень благодарна ей за то, что она пришла в нашу жизнь.

Да, пока у нас не так уж много поводов для счастья, и кажется, что пазл никак не складывается. Но почему-то у меня есть уверенность, что перемены необратимы, что через усилия и вклад каждого из нас, всё в итоге будет хорошо.