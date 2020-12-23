Мистер Иммунитет или ходячая простуда? Ответь на вопросы и узнай, насколько ты вынослив

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Мир суров и опасен, и только крепкое здоровье и большая удача позволяют преодолевать все его каверзные ловушки. Это в былые времена, чтобы считаться богатырем, нужно было спасти дракона и победить принцессу, а в 2020 попробуй геройски пройтись зимой в коротеньких штанах и с синими ногами. Если после этого не сляжешь с воспалением всего — твоему здоровью Илья Муромец позавидует. Мы подготовили увлекательный тест, который поможет понять, насколько ты крепок и вынослив.