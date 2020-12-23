ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мистер Иммунитет или ходячая простуда? Ответь на вопросы и узнай, насколько ты вынослив

23.12.2020 09:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мир суров и опасен, и только крепкое здоровье и большая удача позволяют преодолевать все его каверзные ловушки. Это в былые времена, чтобы считаться богатырем, нужно было спасти дракона и победить принцессу, а в 2020 попробуй геройски пройтись зимой в коротеньких штанах и с синими ногами. Если после этого не сляжешь с воспалением всего — твоему здоровью Илья Муромец позавидует. Мы подготовили увлекательный тест, который поможет понять, насколько ты крепок и вынослив.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы подготовили увлекательный тест, который поможет понять, насколько ты крепок и вынослив.
 
Новости дня
Новости разные
 
Санкции Вашингтона и ЕС приведут к эрозии режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика