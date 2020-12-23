«Ставить можно на все, кроме политики». Замдиректора букмекерской компании - о бизнесе в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Букмекерский бизнес зачастую воспринимают как исключительно мужское занятие: мол, если девушку в нем и увидишь, то только на кассе в пункте приема ставок. Но это не всегда так. Юлия Лешкова уже больше восьми лет работает руководителем в беттинг-индустрии — она заместитель директора белорусского офиса компании Parimatch . В интервью TUT.BY Юлия рассказала, с какими стереотипами столкнулась, устраиваясь в букмекерский бизнес, почему компания практически полностью переходит в онлайн, какие фишки ожидают клиентов в следующем году и как букмекеры будут помогать бороться с договорными матчами.



Юлия Лешкова

«Пол не важен — важна компетентность»

— Юлия, для начала объясните, как вы оказались в беттинге?

— Я училась на экономиста, о букмекерском бизнесе ничего не знала и абсолютно не понимала, что это такое. Помню, во время учебы в университете увидела пункт приема ставок, но все эти цифры, знаки, ставки на экранах мне вообще ни о чем не говорили. Подумала: «Черт, что это вообще такое?!», и на этом мое знакомство с бизнесом фактически закончилось. Но после окончания университета устроилась как раз в Parimatch — работала в финансовом департаменте, занималась бухгалтерией и финансовым учетом. Решила попробовать себя в неизвестной сфере, тем более, что направление, в которое пришла работать, мало отличается в компаниях разного профиля. Но со временем в финансах мне стало скучно, и я нашла себя на управляющей должности благодаря многовекторности компании — у нас много различных направлений. Одним из первых наших крупных проектов стал перевод игроков из ритейла (физических пунктов продаж) в онлайн, которым я и занялась.

— Не боялись устраиваться на работу в букмекерскую компанию из-за стереотипов?

— Нет, сам бизнес мне показался интересным, увлекательным и нестандартным. Многим в нашей стране он был непонятен. Но я увидела перспективу в развитии беттинга в Беларуси благодаря использованию нестандартных инструментов и стратегий.

Что касается стереотипов, то у меня самой их не было: я не шла на какие-то сделки с совестью, не видела в беттинге предосудительных вещей, и мне было достаточно комфортно работать с этой точки зрения. Стереотипы в обществе существовали. Хоть и совсем не гендерные.

Во-первых, некоторые нас называли не букмекерской конторой, а «букмерской» или «брокерской». А, во-вторых, наш бизнес раньше многим казался подпольным, связанным с криминалом. Собеседники и даже партнеры толком не понимали, чем занимаются букмекеры, но говорили, что это плохо и противозаконно.





— С казино не путали?

— Нет, но и к казино, и к букмекерам, я бы сказала, относились одинаково. То есть как к компаниям, которые стремятся нажиться на людских слабостях и страстях.

— Многим до сих пор кажется, что букмекерский бизнес — это все-таки история больше про мужчин, увлекающихся спортом. Это правда, или девушек в штате вашей компании тоже хватает?

— О том, кого мы больше привлекаем к работе, — мужчин или женщин — раньше даже не задумывалась. Пол не важен, важна компетентность. Могу лишь сказать, что в ритейле и службе поддержки у нас больше женщин, а в IT-cекторе преобладают мужчины. Что касается познаний в спорте… Мы всегда смотрим исключительно на компетенцию человека, но стараемся приучать понимать спорт как важнейшую составляющую беттинга. Потому что если ты не знаешь и не понимаешь свой продукт и его специфику, то продвигать его сложно.

— А лично вы спортом увлекаетесь?

— Интересовалась различными вида фитнеса, и иногда по пять раз в неделю ходила на тренировки. Кроме того, занималась танцами, хип-хопом, а недавно начала кататься на роликах. Что касается просмотров, предпочитаю не самые популярные среди наших клиентов виды спорта: фигурное катание и «Формулу-1».

— Вас как-то в телеинтервью попросили назвать любимого футболиста, но вы так этого и не сделали.

— Меня, наверное, больше всего впечатляет Криштиану Роналду, и это неудивительно. С точки зрения его достижений, бренда, того, как он себя преподносит, португалец — один из удивительнейших людей на планете. Возможно, Криштиану сейчас не лучший футболист мира, но его бренд однозначно наиболее силен в спорте. Еще один пример — Конор Макгрегор, который дал толчок популяризации UFC. Таких людей, на мой взгляд, мало.





«С началом пандемии почти половина аудитории перестала играть»

— Пунктов приема ставок Parimatch становится все меньше и меньше, вы стараетесь своего клиента переводить на игру в интернете. С чем это связано?

— Это общемировой тренд в нашей индустрии, и решение уходить в онлайн мы приняли давно. Индустрия развлечений масштабируется, растет, и людям нужны инструменты, которые всегда были бы рядом с ними, в телефоне. Мы, в принципе, сами сделали так, чтобы люди чаще стали играть именно в интернете. Пункты приема ставок — это дорогостоящая вещь, которая всегда была для нас убыточной. А с учетом пандемии она стала просто крайне невыгодной, учитывая, что лишь два процента белорусского рынка Parimatch были связаны с ритейлом.

На начало года у нас по стране работало около 60 касс, а к 2021-му мы планируем оставить всего лишь двенадцать. Речь о тех, что находятся в очень людных местах, возле метро. Там постоянно хватает клиентов, а у нашей аудитории все еще есть потребность получать в кассах наличные деньги.

Ритейл в старом формате себя изживает, и мы стараемся его трансформировать. К примеру, через партнерство с барами или клубами. Возможно, начнем появляться в каком-то виде на фудкортах, уличных площадках и тусовочных улицах. Таким образом попытаемся совместить беттинг с другим времяпровождением.

— Как пандемия и остановка соревнований отразились на вашем бизнесе?

— Это ударило по всем букмекерам. Около половины нашей аудитории перестало играть на ставках. Но это дало толчок для трансформации. Мы сделали акцент на белорусском спорте, который не останавливался во время пандемии, и часть аудитории переключилась на наш футбольный чемпионат. Количество ставок на белорусский спорт и киберспорт в этот период увеличилось в разы, и отката к концу года не произошло. Кроме того, мы запустили несколько новых продуктов и переработали сайт. К примеру, изменили и упростили регистрацию, да и в целом сделали за год больше важных изменений, чем за несколько предыдущих лет.

Еще нам очень помогло открытие онлайн-казино, которое произошло еще до начала пандемии. Его запуск был долгим и сложным процессом — по времени занял почти два года, а старт проекта четырежды переносился. Нужно было выполнить все требования регулятора, получить лицензию, но мы справились. Благодаря казино мы заняли более выгодную позицию, чем наши конкуренты.

— В этом году Parimatch неплохо заявил о себе на Западе, подписав соглашения о сотрудничестве с «Ювентусом», «Лестером», «Эвертоном», Ла Лигой. Трудно ли было запартнериться с этими клубами, и сколько по времени заняли переговоры?

— Идея появилась еще несколько лет назад, когда мы начали сотрудничать с UFC. Нам хотелось взять новую планку, которая прежде была недоступна: оказаться на рекламных баннерах в топовых лигах, присутствовать на игровой форме, начать работать с новой аудиторией. Да и вообще с учетом желания глобализироваться эти партнерства должны были дать свой эффект. Обсуждение вело руководство холдинга Parimatch , головной офис которого расположен на Кипре. Переговоры — достаточно сложный и долгий процесс, так что обсуждение нюансов с клубами заняло, думаю, до полугода.





— Почему выбрали именно эти команды?

— Все просто: это топовые представители своих лиг. Кто-то из них в своих чемпионатах в турнирной таблице стоит выше, кто-то — ниже, но все они стремятся быть первыми или попасть в еврокубки, быть лидерами.

— А как работалось с другим вашим знаменитым амбассадором — бойцом Конором Макгрегором? Не секрет, что на зрителях он предстает в образе актера, лицедея и весьма противоречивого героя.

— У любого такого человека есть менеджер, через которого в основном и ведутся переговоры. Но Макгрегор совсем не такой шут, как это может показаться со стороны. Если вы посмотрите его интервью, то увидите, что это глубокий и интересный человек. Шутки, пиар-ходы занимают лишь секунды. В остальном это мыслящий спортсмен, с которым приятно общаться.

— Собираетесь ли вы подписывать соглашения с другими футбольными клубами?

— Такие планы есть. Причем хотим сотрудничать не только с клубами, но и смотрим в сторону Голливуда. Нас привлекают успешные личности не только в спорте, и мы хотим с ними работать.

«Раньше люди закладывали на ставках квартиры — сейчас это невозможно»

— Есть ли вероятность, что кто-то из ваших звездных партнеров посетит Беларусь?

— Это тоже было в наших планах. Фамилию называть не стану — просто даже если назову хотя бы вид спорта, сразу станет ясно, о ком идет речь, а раскрывать сюрприз не хочется. Этот человек мог стать в Беларуси частью крупного ивента. Возможно, дал бы интервью, встретился бы с нашими игроками. Мы практически согласовали план приезда, но сам год все изменил. Думаю, к этому вопросу еще вернемся.





— В Европе компания уже заняла свою нишу. Когда будете выходить за пределы континента?

— Важно сказать, что продвижением на другие рынки занимаются другие люди — это все же международный букмекерский холдинг. Нас интересуют практически все континенты. Мы есть даже в Африке — в Танзании, где работаем по франшизе. Но там своя специфика ставок, и местные игроки очень любят экспрессы (ставки на результаты сразу нескольких событий — Прим. TUT.BY). Сейчас очень рассчитываем на рынок Западной Европы. И наше сотрудничество с английскими клубами, о которых уже упоминали, «заточено» как раз на него.

— С учетом пандемии готовы ли вы расширить линейку за счет ставок на неспортивные события? К примеру, на Евровидение.

— В Беларуси ставки можно принимать на все что угодно, кроме политики. И такой контент есть. К примеру, ставки на Евровидение мы принимали, однако это не пользовалось особой популярностью у наших пользователей. Люди все-таки больше заточены на спорт и простые гиперказуальные игры, которые представлены в нашем казино. А еще на покер и блэкджек.

— То есть, если бы наше законодательство разрешало, ставки на выборы условного президента США вы бы принимали?

— Конечно. Так, в принципе, и делают международные букмекеры, однако я все равно не думаю, что так мы привлечем большой пласт аудитории, с которым стоит работать. На мой взгляд, сейчас больше внимания стоит уделять киберспорту. В нем явно есть большой ресурс для наращивания аудитории. В сравнении с 2019-м годом оборот ставок на киберспорт у нас поднялся на шестую позицию с седьмой. Так в целом происходит и во всем мире, где спорт во время локдауна оказался на паузе.

— А на что чаще всего ставит белорус?

— Вне конкуренции, конечно же, футбол, баскетбол, хоккей, теннис, волейбол. А в этом году в топ поднялся настольный теннис…

— Неужели?

— Вы не поверите, но когда во время пандемии приостановили все соревнования, настольный теннис вышел на первые позиции по популярности. Люди делали ставки на какие-то локальные турниры, и в итоге он поднялся в нашей статистике на третье место. И до сих пор остается в лидерах несмотря на то, что возобновились соревнования в других видах спорта.





— А какие ваши планы сейчас связаны с Беларусью?

— Одна из наших основных задач — переработка игровой платформы. Сейчас мы на сайте предлагаем своему клиенту ворох информации, на которую он тратит много времени. А ведь условному футбольному болельщику не нужно предлагать 50 видов спорта. Нужно предложить лишь футбол и что-то еще. Так что хотим убрать все эти сложности, персонализировать предложения, чтобы нашим клиентам было намного удобнее играть. То же самое касается и аудитории казино.

И, конечно, будем работать над улучшением нашего имиджа. Все-таки в обществе остаются предубеждения и стереотипы насчет беттинга. Дескать, игры на ставках — это не самое достойное занятие. Конечно, занятие на самое полезное, но плохим его точно не назвать.

Мы — всего лишь часть огромного потока онлайн-развлечений, который включает в себя игры для компьютеров, смартфонов и консолей, стриминговые видеосервисы, социальные сети и многое другое. С этой точки зрения мы, как и все остальные, просто предоставляем интересный контент, который кого-то расслабляет, кому-то дает возможность посоревноваться, приносит положительные эмоции и убирает стресс у пользователя. При этом букмекеры, наверное, единственные, кто старается ограничивать пользователя, не дает ему попасть в игровую зависимость. Не слышала, чтобы подобным занимался кто-то из индустрии компьютерных игр, например.

Мир изменился. Если когда-то люди закладывали квартиры, чтобы сделать ставку, то сейчас подобное просто невозможно. Букмекерский бизнес регулируется, и многие беттинг-операторы, в том числе и мы, внедряем в продукты инструменты ограничения и самоограничения пользователя. Нам не нужна непобедимая зависимость человека. В нужный момент мы просто говорим: «Эй, парень, пора остановиться! Отдохни и подумай о том, что ты делаешь».

До сих пор сложно бороться с домыслами о том, что беттинг — это противозаконная деятельность. Многие наши партнерские контракты требовали очень серьезных усилий и доказательств того, что мы все-таки работаем легально. В Беларуси практически пришли к полному пониманию, но все равно нам есть над чем работать в этом вопросе.

— Вы как-то работаете над тем, чтобы разрушить стереотип «азартные игры — зло»?

— В первую очередь много работаем с репутацией: это и партнерства со спортивными клубами и федерациями, и проекты, связанные с корпоративной социальной ответственностью. Поддерживаем детско-юношеский спорт, интегрируемся в лайфстайл (например, много работаем с блогерами и развлекательными медиа). Участвуем в конференциях и премиях, в том числе международных — всегда рады поделиться экспертизой и интересными кейсами. Сейчас делаем акцент на продукте, надежной IT-платформе, ответственной игре. Как уже говорила раньше, максимально сосредоточились на развитии удобных для пользователей онлайн-продуктов.

Одна из последних наших масштабных активностей — Parimatch Marketing Camp. Это бесплатный образовательный проект для студентов, благодаря которому они на протяжении месяца могли учиться маркетингу с нашими экспертами.

— И последний вопрос. Вы наверняка слышали о скандалах в Беларуси, связанных с договорными матчами и игрой на ставках. Фигурантами дел были футболисты, выступавшие в различных лигах, и даже футбольные функционеры. Собираетесь ли вы сотрудничать в этом вопросе с футбольной федерацией и сообщать об увеличении количествах «странных» ставок на тот или иной матч?

— В каждой букмекерской компании есть подразделение «антифрод», сотрудники которого отслеживают любые мошенничества, связанные с беттингом. Что касается непосредственно договорных матчей, то мы сейчас на стадии подписания соглашения о сотрудничестве с организацией Federbet, которая собирает от букмекеров информацию по аномальным ставкам в различных футбольных чемпионатах.

Чаще всего договорные матчи связаны с низкоуровневыми турнирами. Если в чемпионате Зимбабве или Гондураса по шахматам «договорняки» еще и пройдут и останутся незамеченными, то в топовых лигах аномальные ставки сейчас случаются очень редко. Все отслеживается. Мы, кстати, решили, что по матчам, в которых есть подозрение нечестной игры, будем совершать возврат денежных средств. Букмекерские компании своей информацией лишь помогают футбольным федерациям пресечь нечестную игру, заметив странный скачок ставок в определенных матчах.

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