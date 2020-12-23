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Тихановская призывает Европу расширить экономические санкции против режима Лукашенко

23.12.2020 09:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В ходе своей поездки в Испанию Светлана Тихановская обсудила с властями этой страны расширение санкций против режима Лукашенко.

В частности, на встрече с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайей Светлана говорила о введении санкций против силовиков, чиновников и фальсификаторов выборов в виде запрета на въезд на территорию Испании, включая Канарские острова.

«Обсуждался вопрос расширения санкционного списка в отношении Лукашенко и связанных с ним компаний и поддержка беларусского народа в международных организациях – ОБСЕ, ООН, Совете Европы», - сообщает пресс-служба Тихановской.

Тихановская и Гонсалес Лайя договорились усилить роль и статус беларусской диаспоры, поддержать деятельность беларусского народного посольства и народного представительства, которые недавно открылись в Мадриде и Барселоне.

Испания планирует оказать помощь репрессированным спортсменам, а также студентам – например, стипендиями, которые позволят продолжать учебу дистанционно, находясь в Беларуси. Испания рассмотрит возможность принятия на лечение раненых мирных протестующих.

«Испания разделяет решение Евросоюза о поддержке демократических стремлений беларусского народа и призывает к всестороннему общенациональному диалогу», – сказала глава МИД Испании.

В Мадриде Светлана встретилась с лидером оппозиции Пабло Касадо, бывшим генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой и председателем Госсовета Испании Марией Тересой Фернандес де ла Вега, пообщалась с беларусской диаспорой, представителями гражданского общества и экспертных центров, депутатами испанского парламента.

Светлана Тихановская и Хавьер Солана говорили об организации переговоров по решению политического кризиса в Беларуси и о том, кто может быть сторонами этих переговоров. Солана не раз бывал в Беларуси и принимал участие в решении подобных кризисов.

Светлана предложила испанскому правительству организовать совместную конференцию с участием частного бизнеса Испании, чтобы подготовить инвестиционное предложение: в какие сектора и компании Беларуси испанский частный бизнес мог бы инвестировать. Это может стать частью европейского Всеобъемлющего плана по Беларуси.

Тихановская поблагодарила Испанию и ее правительство за непризнание Лукашенко и официально объявленных результатов выборов, за солидарность с беларусским народом. Испанские медиа активно освещают беларусские протесты с августа.

«Испанцы хорошо понимают, какой значимый период мы переживаем и за что боремся сейчас, потому что не так давно сами сражались с диктатурой Франко», – сказала Светлана Тихановская.

 
 
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В ходе своей поездки в Испанию Светлана Тихановская обсудила с властями этой страны расширение санкций против режима Лукашенко.
 
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