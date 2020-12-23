Новогодние скидки на автомобили Hyundai до 6000 BYN

Источник материала: ProBusiness

Новогодний скидочный беспредел происходит сейчас в автоцентрах Hyundai. Выгода до 6000 рублей. Зимние шины – в подарок под ёлочку!

Hyundai ACCENT

Главный герой скидочного беспредела – бестселлер марки Hyundai яркий и стильный седан Accent доступен сегодня с невероятной скидкой до 5500* BYN . Зимние шины достанутся вам в подарок за покупку. Выбирайте ваш автомобиль, проходите тест-драйв и встречайте зиму в компании надежного, безопасного и отлично оснащенного автомобиля!





Hyundai ELANTRA

Красиво жить не запретишь. Тем более, сейчас, когда на красивый седан есть отличные скидки! А если вы выбираете синий автомобиль в комплектации ELEGANCE, скидка составит до 3 500* рублей . Зимние шины в подарок! Главное успеть – на складе всего 4 таких автомобиля!





Hyundai CRETA

Зима и сложные дороги вам будут нипочём в комфортном кроссовере. Этот бестселлер марки Hyundai – проходимая компактная Hyundai Creta продаётся сегодня со скидкой до 3000* рублей, зимние шины - в подарок !





Hyundai TUCSON

В эти счастливые дни этот великолепный кроссовер можно купить со скидкой до 6 000* рублей, зимние шины мы заботливо положим в ваш багажник

Акция ограничена количеством автомобилей. Их не так много на складе…





И еще несколько аргументов в пользу автомобилей Hyundai:



Скидка при сдаче вашего подержанного автомобиля в зачет составит 500 рублей за седан и 1000 рублей при покупке кроссовера ! Что еще больше увеличит остаточную стоимость автомобиля.

Гарантия на автомобили Hyundai 5 лет или 100 000 км пробега .

При покупке вы получите карту постоянного клиента, с зачисленными баллами в размере 1% от стоимости автомобиля .

В дальнейшем эти «деньги» вы сможете использовать на техническое обслуживание и приобретение автомобилей. **

Еще один бонус – карта помощи на дорогах, обеспечивает бесплатную помощь автовладельцу в сложной ситуации.

Записывайтесь на тест-драйв узнавайте об условиях скидок в наших автоцентрах!

*максимальная скидка включает в себя скидку за сдачу подержанного автомобиля в зачёт – 500 рублей за седан и 1000 рублей за кроссовер.

**программа действует в автоцентрах Минска

Официальный импортер автомобилей

HYUNDAI в Республике Беларусь

ООО «Хёндэ АвтоГрад»

hyundai . by

Хёндэ АвтоГрад

Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 114

Тел. (017) 333 5005

hyundai . by

Хёндэ Центр Уручье

Адрес: г. Минск, ул. Гинтовта, 1

Тел.: (017) 336 81 91

hyundai . by

г. Могилев

ЧТУП «Темп-Авто»

Адрес: Минское шоссе, 1Б

+375 44 777 74 32

www . hyundai - mogilev . by

г. Гомель

СООО «Голес»

Адрес: ул. Лепешинского, 38А

+375 232 79 80 08

+375 29 655 19 13

www . hyundai - gomel . by

г. Витебск

Адрес: ЗАО "Фирма "Омега"

Ленинградская 125 А

+375 (212) 33 99 99

+375 (33) 692 19 83

www.hyundai-vitebsk.by

г. Гродно

ООО «Альфорт»

Адрес: ул. Пучкова, 47

отдел продаж автомобилей

+375 333 7777 51

www . hyundai - grodno . by