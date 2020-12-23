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Новогодние скидки на автомобили Hyundai до 6000 BYN

23.12.2020 09:33 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Новогодний скидочный беспредел происходит сейчас в автоцентрах Hyundai. Выгода до 6000 рублей. Зимние шины – в подарок под ёлочку

Hyundai ACCENT 

Главный герой скидочного беспредела – бестселлер марки Hyundai яркий и стильный седан Accent доступен сегодня с невероятной скидкой до 5500* BYN. Зимние шины достанутся вам в подарок за покупку. Выбирайте ваш автомобиль, проходите тест-драйв и встречайте зиму в компании надежного, безопасного и отлично оснащенного автомобиля! 

Новогодние скидки на автомобили Hyundai до 6000 BYN

Hyundai ELANTRA 

Красиво жить не запретишь. Тем более, сейчас, когда на красивый седан  есть отличные скидки!  А если вы выбираете синий автомобиль в комплектации ELEGANCE,  скидка составит до 3500* рублей. Зимние шины в подарок! Главное успеть – на складе всего 4 таких автомобиля!

Новогодние скидки на автомобили Hyundai до 6000 BYN

Hyundai CRETA 

Зима и сложные дороги вам будут нипочём в комфортном кроссовере.  Этот бестселлер марки Hyundai – проходимая компактная Hyundai Creta продаётся сегодня со скидкой до 3000* рублей, зимние шины - в подарок!

Новогодние скидки на автомобили Hyundai до 6000 BYN

Hyundai TUCSON

В эти счастливые дни этот великолепный кроссовер можно купить со скидкой до 6000* рублей, зимние шины мы заботливо положим в ваш багажник

Акция ограничена количеством автомобилей. Их не так много на складе…

Новогодние скидки на автомобили Hyundai до 6000 BYN

И еще несколько аргументов в пользу автомобилей Hyundai:

Новогодние скидки на автомобили Hyundai до 6000 BYN
Скидка при сдаче вашего подержанного автомобиля в зачет составит 500 рублей за седан и 1000 рублей при покупке кроссовера! Что еще больше увеличит остаточную стоимость автомобиля.

В дальнейшем эти «деньги» вы сможете использовать на техническое обслуживание и приобретение автомобилей. **

  • Еще один бонус – карта помощи на дорогах, обеспечивает бесплатную помощь автовладельцу в сложной ситуации.

Записывайтесь на тест-драйв узнавайте об  условиях скидок в наших автоцентрах!

*максимальная скидка включает в себя скидку за сдачу подержанного автомобиля в зачёт – 500 рублей за седан и 1000 рублей за кроссовер.

**программа действует в автоцентрах Минска

Официальный импортер автомобилей
 HYUNDAI в Республике Беларусь
 ООО «Хёндэ АвтоГрад»

hyundai.by

Хёндэ АвтоГрад
 Адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 114
 Тел. (017) 333 5005

hyundai.by

Хёндэ Центр Уручье
 Адрес:  г. Минск, ул. Гинтовта, 1
 Тел.: (017) 336 81 91

hyundai.by

г. Могилев
ЧТУП «Темп-Авто»
Адрес:  Минское шоссе, 1Б
+375 44 777 74 32
www.hyundai-mogilev.by

г. Гомель
СООО «Голес»
Адрес: ул. Лепешинского, 38А
+375 232 79 80 08
+375 29 655 19 13
www.hyundai-gomel.by

г. Витебск
Адрес: ЗАО "Фирма "Омега"
Ленинградская 125 А
+375 (212) 33 99 99
+375 (33) 692 19 83
www.hyundai-vitebsk.by

г. Гродно
ООО «Альфорт»
Адрес: ул. Пучкова, 47
отдел продаж автомобилей
 +375 333 7777 51
www.hyundai-grodno.by

г. Брест,
ООО «БелАВТОномия»
г. Брест, ул. Я. Купалы, 1
+375 33 347 11 77
+375 29 347 11 77
www.hyundai-brest.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новогодний скидочный беспредел происходит сейчас в автоцентрах Hyundai. Выгода до6000 рублей. Зимние шины - в подарок под ёлочку!
 
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