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Новогодние скидки на автомобили Hyundai до 6000 BYN
23.12.2020 09:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Новогодний скидочный беспредел происходит сейчас в автоцентрах Hyundai. Выгода до 6000 рублей. Зимние шины – в подарок под ёлочку!
Hyundai ACCENT
Главный герой скидочного беспредела – бестселлер марки Hyundai яркий и стильный седан Accent доступен сегодня с
Hyundai ELANTRA
Красиво жить не запретишь. Тем более, сейчас, когда на красивый седан есть отличные скидки! А если вы выбираете синий автомобиль в комплектации ELEGANCE,
Зима и сложные дороги вам будут нипочём в комфортном кроссовере. Этот бестселлер марки Hyundai – проходимая компактная
Hyundai TUCSON
В эти счастливые дни этот великолепный кроссовер можно купить
Акция ограничена количеством автомобилей. Их не так много на складе…
И еще несколько аргументов в пользу автомобилей Hyundai:
В дальнейшем эти «деньги» вы сможете использовать на техническое обслуживание и приобретение автомобилей. **
Записывайтесь на тест-драйв узнавайте об условиях скидок в наших автоцентрах!
*максимальная скидка включает в себя скидку за сдачу подержанного автомобиля в зачёт – 500 рублей за седан и 1000 рублей за кроссовер.
**программа действует в автоцентрах Минска
Официальный импортер автомобилей
hyundai.by
Хёндэ АвтоГрад
hyundai.by
Хёндэ Центр Уручье
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г. Могилев
г. Гомель
г. Витебск
г. Гродно
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Новогодний скидочный беспредел происходит сейчас в автоцентрах Hyundai. Выгода до6000 рублей. Зимние шины - в подарок под ёлочку!
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