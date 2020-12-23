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Маск пытался продать Tesla компании Apple, но Тим Кук отказался

23.12.2020 09:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Илон Маск рассказал о планах продать в 2017 году компанию Tesla. Причиной был «производственный ад» вокруг седана Model 3. Покупателем могла стать Apple, которой предлагалось заплатить десятую часть от того, во что сегодня оценивают Tesla, однако Тим Кук отказался. В Apple пока не прокомментировали слова Илона Маска.

Как напоминает The Verge, детище Илона Маска находилось на краю гибели, а сам бизнесмен недавно заявил, что до закрытия Tesla «оставались считаные недели». Тем не менее предприятие выстояло, а затем начался молниеносный рост цен на ее акции.

Apple, в свою очередь, последние лет пять лелеет идею автономных и электрических автомобилей, однако, как предполагалось, в своих изысканиях она ограничивается программным обеспечением и сопутствующими технологиями. В прошедший понедельник агентство Reuters сообщило о смене компанией вектора в направлении собственных электромобилей.

Среди причин, заставивших Apple вернуться к идее их выпуска, якобы прорыв в разработке эффективных литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Маск в ответ заявил, что в некоторых Tesla подобные батареи уже устанавливаются.

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Илон Маск рассказал о планах продать в 2017 году компанию Tesla. Причиной был «производственный ад» вокруг седана Model 3. Покупателем могла стать Apple, которой...
 
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