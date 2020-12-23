«Фашист, таких расстреливать надо». Гомельчанин подал в суд за оскорбление в интернете

Источник материала: Onliner

Сегодня в Гомеле в очередной раз попытаются разобраться, что считается оскорблением. Дело было еще осенью: гомельчанина Илью в личной переписке оппонент назвал фашистом и рекомендовал убить. Казалось бы, невелико событие, взаимные упреки в «фашизме» сейчас в ходу; также приветствуются наиболее дремучие штампы и былины про план Даллеса. Но Илья не проглотил обиду, а обратился в суд. Решение еще не вынесено, но прецедент любопытен. Интересно, что за это бывает.

Общение происходило в сентябре. Некто Андрей, будучи, возможно, перевозбужденным, написал Илье в личку (воспроизводим дословно): «Фашист таких как ты и кто ходит с БЧБ флагами к стенке становить и расстреливать фашистов». Также пытался повысить образовательный уровень собеседника, призывал «почитать в интернете», что этот флаг означает .

Дискуссия, впрочем, быстро зашла в тупик, Андрей сообщил, что его взломали дебилы.





Зато Илья, оказывается, не пошутил, когда писал про суд. Он действительно подал иск по статье 9.3 КоАП — «Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме». Максимальное наказание по этой статье — штраф до двадцати базовых.

Личность ответчика установлена, это взрослый дееспособный человек. Он вызван сегодня в суд Железнодорожного района Гомеля. Будем наблюдать, чем кончится история.