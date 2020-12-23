ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Фашист, таких расстреливать надо». Гомельчанин подал в суд за оскорбление в интернете

23.12.2020 09:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Гомеле в очередной раз попытаются разобраться, что считается оскорблением. Дело было еще осенью: гомельчанина Илью в личной переписке оппонент назвал фашистом и рекомендовал убить. Казалось бы, невелико событие, взаимные упреки в «фашизме» сейчас в ходу; также приветствуются наиболее дремучие штампы и былины про план Даллеса. Но Илья не проглотил обиду, а обратился в суд. Решение еще не вынесено, но прецедент любопытен. Интересно, что за это бывает.

Общение происходило в сентябре. Некто Андрей, будучи, возможно, перевозбужденным, написал Илье в личку (воспроизводим дословно): «Фашист таких как ты и кто ходит с БЧБ флагами к стенке становить и расстреливать фашистов». Также пытался повысить образовательный уровень собеседника, призывал «почитать в интернете», что этот флаг означает.

Дискуссия, впрочем, быстро зашла в тупик, Андрей сообщил, что его взломали дебилы.

«Фашист, таких расстреливать надо». Гомельчанин подал в суд за оскорбление в интернете

Зато Илья, оказывается, не пошутил, когда писал про суд. Он действительно подал иск по статье 9.3 КоАП — «Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме». Максимальное наказание по этой статье — штраф до двадцати базовых.

Личность ответчика установлена, это взрослый дееспособный человек. Он вызван сегодня в суд Железнодорожного района Гомеля. Будем наблюдать, чем кончится история.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Гомеле в очередной раз попытаются разобраться, что считается оскорблением. Дело было еще осенью: гомельчанина Илью в личной переписке оппонент назвал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидера J:Морс вызвали на допрос в СК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика