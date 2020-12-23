Разыгрываем подарки под елочку от Mastercard. Ищите их сегодня в Каталоге Onliner (обновлено)

Источник материала: Onliner

Перед Новым годом остро ощущается дефицит чудес в организме. Onliner вместе с Mastercard дарит вам немножко праздничного волшебства и возможность отыскать призы в нашем Каталоге. Рассказываем подробности.

Сегодня, 23 декабря, мы разыграем три набора новогодних подарков под вашу елочку. Каждый победитель получит: