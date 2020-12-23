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Латушко: «Лукашенко токсичен для белорусского народа, для России, для мира и вообще для всех»
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Член Координационного совета и руководитель Антикризисного управления отмечает, что масштаб репрессий в Беларуси зашкаливает.
— Политические преследования в отношении лидеров демократического общества и простых граждан Беларуси уже никого не удивляют. Масштаб репрессий просто зашкаливает! — сказал Павел Латушко в эфире
Мы сейчас должны, наверное, апеллировать уже к российскому обществу. Действительно ли российское общество, которое всегда подчеркивает, что Беларусь — братский народ, не понимает, что сейчас действительно происходит в Беларуси? У нас нет другого входа, потому что все наши обращения к представителям российской власти пока остались без ответа.
Политик подчеркнул, что российские власти не только принимают участие в ситуации Беларуси, но еще пытаются поставить перед нашей страной вопрос геополитческого выбора.
— Россия почему-то пытается нас столкнуть в парадигму геополитического выбора. Говоря о своем неучастии в белорусских делах, она фактически соучаствует!
Российской стороной подчеркивается важность участия белорусского общества в разработке Конституции, но до сих пор белорусский народ находится в абсолютном неведении, какой проект планируют принимать, какой алгоритм действий разработан, — сказал Латушко.
Он считает, что российские власти сейчас разделяют с Лукашенко ответственность за все, что происходит в Беларуси.
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Россия в определенной степени становится ответственной за те санкции, которые вводятся в отношении Беларуси. Потому что Лукашенко токсичен для белорусского народа, для России, для мира и вообще для всех.
«Окно возможностей» для России принять действенное участие в разрешении кризиса, связанного с Лукашенко, фактически закрывается, потом России придется его разбивать или ломать стену, — предупредил политик.
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Член Координационного совета отмечает, что масштаб репрессий в Беларуси зашкаливает.
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