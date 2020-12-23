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Лидера J:Морс вызвали на допрос в СК
23.12.2020 09:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Лидера известной белорусской музыкальной группы J:Морс Владимира Пугача вызвали на допрос в Следственный комитет. Музыкант является членом основного состава Координационного состава.
«В СК обязательно пойду, потому что отказ сразу переводит ситуацию на другой уровень. Собираюсь с адвокатом, против себя свидетельствовать не буду. Надеюсь, что все будет хорошо», - рассказал Пугач
Напомним, 21 декабря Генпрокуратура сообщила, что склонна считать Координационный совет экстремистским формированием.
22 декабря задержана участница основного состава Координационного совета Ксения Луцкина. В ее квартире проходил обыск.
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Лидера известной белорусской музыкальной группы J:Морс Владимира Пугача вызвали на допрос в Следственный комитет. Музыкант является членом основного состава...
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