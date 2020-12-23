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Во Франции мужчина застрелил трех полицейских
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла сегодня ночью в окрестностях Сен-Жюста (департамент Пьи-де-Дом, центральная часть страны).
Как пишет
Как только полиция подъехала к дому, подозреваемый открыл стрельбу. На данный момент известно и трех погибших и одном раненом. После этого мужчина поджег свой дом.
Женщину удалось спасти. Информация о судьбе стрелка не приводится.
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Трагедия произошла сегодня ночью в окрестностях Сен-Жюста (департамент Пьи-де-Дом, центральная часть страны).
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