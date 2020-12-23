Во Франции мужчина застрелил трех полицейских

Трагедия произошла сегодня ночью в окрестностях Сен-Жюста (департамент Пьи-де-Дом, центральная часть страны).



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Как пишет DW со ссылкой на французские СМИ, 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским, когда те собирались оказать помощь женщине, укрывшейся на крыше одного из домов (речь идет о попытке пресечь домашнее насилие).

Как только полиция подъехала к дому, подозреваемый открыл стрельбу. На данный момент известно и трех погибших и одном раненом. После этого мужчина поджег свой дом.

Женщину удалось спасти. Информация о судьбе стрелка не приводится.