ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Франции мужчина застрелил трех полицейских

23.12.2020 09:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Трагедия произошла сегодня ночью в окрестностях Сен-Жюста (департамент Пьи-де-Дом, центральная часть страны).

Во Франции мужчина застрелил трех полицейских
Фото носит иллюстративный характер

Как пишет DW со ссылкой на французские СМИ, 48-летний мужчина открыл огонь по полицейским, когда те собирались оказать помощь женщине, укрывшейся на крыше одного из домов (речь идет о попытке пресечь домашнее насилие).

Как только полиция подъехала к дому, подозреваемый открыл стрельбу. На данный момент известно и трех погибших и одном раненом. После этого мужчина поджег свой дом.

Женщину удалось спасти. Информация о судьбе стрелка не приводится.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла сегодня ночью в окрестностях Сен-Жюста (департамент Пьи-де-Дом, центральная часть страны).
 
Новости дня
Новости разные
 
Маск пытался продать Tesla компании Apple, но Тим Кук отказался
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика